Assassin’s Creed: The Ezio Collection – Grafikunterschied zwischen Remastered-Version und Orginal

Alle Assassinen unter euch, welche gern als „Ezio“ durch malerische Landschaften ziehen, sollten diese Neuigkeiten freuen: Bald erscheint „Assassin’s Creed: The Ezio Collection“! Um euch die Wartezeit bis zum Release ein bisschen zu versüßen, hat Ubisoft ein Video veröffentlicht, welches die Remastered-Version im Vergleich zu den Originalen zeigt.

„Assassin’s Creed: The Ezio Collection“ ist eine überarbeitete Version der beliebten „Assassin’s Creed“- Reihe. Darin enthalten sind „Assassin’s Creed 2“, „Assassins Creed: Brotherhood“ und „Assassin’s Creed: Revelation“. Launch der Spiele- Kollektion ist am 15. November in Nord Amerika, in Europa wird sie drei Tage später, für Xbox One und PlayStation 4, erhältlich sein.

Wie schlägt sich“ Assassin’s Creed: The Ezio Collection“ im Vergleich zum Original?

Diese Remastered-Version verleiht den Spielen, welche einst für Xbox 360 und PlayStation 3 erschienen sind, neuen grafischen Charme. An den Farben wurde mit Nachdruck gewerkelt, diese wirken deutlich klarer und kräftiger. Es sieht fast so aus, als würdet ihr eine „graue Scheibe“ vom Bildschirm entfernen. Vor allem die Konturen treten schärfer und deutlicher hervor. Auch am Licht wurde ein bisschen geschraubt, das wirkt nun natürlicher als in den Vorgängerversionen. Macht euch am besten selbst ein Bild der „Assassin’s Creed“- Neuauflage! Hier ist das Video, welches wir euch auf keinen Fall vorenthalten möchten.

Das Paket enthält zusätzlich zu den Spielen auch noch alle Erweiterungen und DLCs. Ubisoft hat auch die Kurzfilme „Assassin’s Creed Embers“ und „Assassin’s Creed Lineage“, welche euch die Hintergrundgeschichte von Ezio näherbringen, beigelegt.

Auf der PS4 wird die Neuauflage dieser drei Titel leider keinen Multiplayer unterstützen.

Was haltet ihr von den grafischen Änderungen? Werdet ihr euch „The Ezio Collection“ der bekannten „Assassin’s Creed“ –Reihe kaufen?