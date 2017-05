Assassin’s Creed: *Update* Heißt der neue Teil Origins?

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder. Diese Mal geht es um den neuen Assassin’s Creed Teil. Die Kollegen von wwg.com haben von einer anonymen Quelle, die direkt von Ubisoft kommt, exklusive Informationen dazu erhalten. So soll der neue Teil Origins heißen und noch dieses Jahr erscheinen.

*Update*

Nun ist ein neuer Screenshot aufgetaucht, der zwar so aussieht, wie mit dem Handy fotografiert, aber wohl sehr wahrscheinlich das neue Spiel zeigt. Auf dem Bild seht ihr vermutlich den Protagonisten, wie er gerade ein kleines Boot über Wasser steuert. Die Umgebung lässt auf eine Zeit vor vielen hundert Jahren vermuten. In der oberen linken Ecke könnt ihr gerade so den Namen einer Mission lesen, in der der Name Khenut auftaucht. Sie war eine Königin in der fünften Dynastie von Ägypten ungefähr 2350 Jahre vor der Zeitrechnung (vor Christus).

Ursprüngliche Meldung

Laut des Mitarbeiters von Ubisoft heißt es, dass die Spielwelt so groß wie noch nie sein wird und ihr die Geschichte der ersten Gilde der Assassine aus der Sicht zweier Charakter spielen könnt. Wie bei Syndicate gibt es eine Frau und einen Mann als spielbaren Helden. Hauptaugenmerk liegt auf der freien Entfaltung des Spielers. Die Handlung soll nicht so geradlinig sein wie bisher und auch die Skills sind weniger an die Story gebunden und erinnern eher an klassische Rollenspiele.

In einem geheimen Trailer, die eine Quelle gesehen haben will, waren verschiedene Ausschnitte aus verschiedenen Epochen zu sehen. So startet ihr wohl in Ägypten und besucht Schauplätze in Asien, in Frankreich während des zweiten Weltkriegs und Abstergo Industries in der Moderne. Wie weit diese Quellen vertrauenswürdig sind, bleibt offen. Aber wie zuletzt häufiger geschehen, könnte es Teil des Marketings sein, dass kleine Details an die Öffentlichkeit durch anonyme Aussagen gelangen.

Am Ende gilt es für uns, dass wir wahrscheinlich auf der E3 2017 im Juni mehr erfahren werden. Bis dahin müssen wir uns noch ein wenig gedulden und die Spekulationen als solche betrachten. Was wäre denn für euch ein Szenario für Assassin’s Creed, das der Reihe nochmal ordentlich Aufwind geben würde?