Astro Gaming wird von Logitech aufgekauft

Den Konkurrenten aufgekauft

Der Schweizer Firma Logitech hat sich geschickt einen Konkurrenten von Hals geschafft: Astro Gaming, die vor allem für ihre Gaming Headsets bekannt sind. Das bedeutendste Merkmal dieser Headsets ist es, dass sie meistens mit allen Plattformen kompatibel sind. Die aktuellen Modelle von Astro Gaming: A10, A40 TR und das A50, welches kabellos ist, sind momentan in verschiedene Varianten erhältlich. So läuft beispielsweise jeweils eine Variante über Xbox, eine andere auf dem PS4 System und ein weiteres auf dem PC. Im Gegensatz zu anderen Headsets sind diese allerdings für je eine weitere Plattform kompatibel.

Der Name Astro Gaming soll jedoch laut Logitech bestehen bleiben. Die beiden Firmen reden nicht direkt von einem Aufkauf, sondern eher über eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit. Schlussendlich wird jedoch Astro Gaming nun eine Marke von Logitech werden. Laut dem Schweizer Unternehmen werden sie mit Hilfe der neuen Marke nun an weiteren Headsets arbeiten und deren Technologie in ihre G-Produktreihe integrieren. Die G-Reihe von Logitech orientiert sich momentan in erster Linie an PC-Gamern. Durch den Aufkauf von Astro Gaming wird nun auch Logitech ihren Teil vom großem Kuchen der Konsolen-Headset Verkäufe abbekommen. Laut Logitech haben sie für die Übernahme der Konkurrenz ganze 85 Millionen Dollar investiert.