Atari: 100 klassische Spiele erscheinen für die PS4 und XboxOne

The Second Guest erreicht Goldstatus

Das Adventure The Second Guest von Headup Games hat Goldstatus erreicht. Erscheinen soll der humoristische Grusel-Krimi am 8. März. Inspirieren ließen sich die Entwickler unter anderem von den Arbeiten Tim Burtons, was man dem Look auch deutlich anmerkt. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle des jungen Studenten Jack Ice, der zu einer Testamentseröffnung auf einem alten Schloss eingeladen wird. Doch ein Mörder treibt dort sein Unwesen und hat es auf die Erben abgesehen. Und natürlich ist es an euch, die mysteriöse Verschwörung aufzudecken. Die Figuren werden von professionellen Synchronsprechern verkörpert, wie zum Beispiel David Nathan (Johnny Depp) und Oliver Rohrbeck (Justus Jonas, Ben Stiller). Wie sich das Adventure schlägt, lest ihr dann Anfang März bei unse