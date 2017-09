Atari: Neue Spiele in der Entwicklung

Atari Klassiker kommt zurück

Atari, die berühmte Entwicklerfirma und Publisher, arbeitet an zwei neuen Projekten. Eines davon soll die Neuauflage eines Klassikers werden und über das zweite ist momentan nicht viel bekannt. Was wir bisher herausgefunden haben, lest ihr in diesem Artikel.

Das bekannte Entwicklerstudio Atari hat uns erst vor ein paar Wochen mit einer neuen Konsole überrascht. Davon haben wir euch in der Vergangenheit bereits berichtet. Diesmal arbeitet Atari an einem neu aufgelegten Klassiker und einem weiteren Spiel. Über das letztere haben wir noch keinerlei Informationen. Was wir jedoch wissen ist, dass die neuen Projekte, von Atari zusammen mit dem Crowdfunding-Anbieter Fig entstehen werden. Über die Neuauflage des Atari-Klassiker kann man sich jetzt auch den Kopf zerbrechen. Daher haben wir eine kleine Übersicht, welche Spiele möglicherweise ein Remake, oder Remaster, verdienen würden.

Welcher Klassiker könnte es sein?

Wir haben einmal die drei größten Atari-Spiele für euch herausgesucht. Rein aus der Nostalgie heraus, würden wir ja sagen: Alle haben ein Remake verdient. Ob wir die neuen Spiele direkt auf der neuen Atari-Konsole bekommen werden oder sie vorher für andere Konsolen herauskommen, ist bisher auch noch unklar. Allerdings werden wir euch informieren, sobald wir neue Informationen dazu haben. Jetzt erst einmal unsere Top 3 Atari Games:

Asteroids: Das Ziel des Spiels besteht darin, auf jeder Spielebene alle Asteroiden sowie sporadisch auftauchende Ufos zu zerschießen. Für das Spielfeld gelten zyklische Randbedingungen, das heißt, dass alle Objekte, die den einen Spielfeldrand verlassen, auf dem gegenüberliegenden wieder auftauchen. Wird das Raumschiff von einem Asteroiden getroffen oder von einem Ufo beschossen, so geht es verloren.

Centipede: Der Spieler steuert eine kleine insektenartige Figur am unteren Rand des Bildschirms. Die Figur wird mit dem Trackball am unteren Rand gesteuert und verschießt Laserstrahlen auf Hundertfüßer, die sich vom oberen Rand des Bildschirms über ein Feld von Pilzen nach unten bewegen. Jeder Treffer auf einen Hundertfüßer erzeugt einen weiteren Pilz; trifft man eines der mittleren Segmente des Hundertfüßers, teilt dieser in zwei unabhängige Teile, die ihren Weg getrennt fortsetzen.

Missile Command: Der Spieler muss sechs Städte gegen atomare Raketeneinschläge beschützen. Am unteren Bildschirmrand befinden sich neben den Städten auch drei Abwehrbatterien des Spielers (links, mitte und rechts). Die feindlichen Raketen erscheinen als Linien, die vom oberen Bildschirmrand auf die Städte und Abschussbasen herabfallen. Oft erscheinen auch Bomber oder Killersatelliten am stilisierten Himmel, die ebenfalls Raketen abwerfen. Raketen können sich in einzelne Sprengköpfe aufteilen, wodurch dann statt einem drei oder mehr Projektile zu treffen sind.

Habt ihr noch weitere Ideen für einen Atari-Klassiker? Schreibt es uns in die Kommentare!