Back to Bed: Kostenlos auf Steam erhältlich

Ihr habt Lust auf einen kleinen aber feinen 3D Puzzler? Dann schnappt euch das Spiel Back to Bed. Der Titel aus dem Hause Bedtime Digital Games konnte ziemliche gute Wertungen von Fans und Kritiker gewinnen und ist momentan kostenlos auf Steam verfügbar. Schlagt aber rasch zu, denn das Angebot endet bald.

Bob möchte ins Bett

Mit Back to Bed hat Bedtime Digital Games einen visuellen sehr einzigartigen 3D Puzzler auf dem Markt gebracht. Hier müsst ihr den Schlafwandler Bob sicher durch die surreale Welt in sein ersehntes Bed führen. Dabei spielt ihr eine Manifestation seines Unterbewusstseins und versucht ihn sicher durch die Areale zu leiten. Momentan ist das Spiel kostenlos auf der Plattform Steam verfügbar. Falls ihr zugreifen wollt, solltet ihr euch aber beeilen. Das Angebot ist nämlich nur bis zum Donnerstagabend gültig. Mit diesen Schritt will das Studio auf sich und das noch kommende Spiel Figment verweisen, welches noch im September erscheinen soll. Back to Bed wird wie folgt beschrieben: