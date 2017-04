BAFTA’s 2017: Indie-Titel Inside räumt ab

Firewatch – Meilenstein und Film zu Spiel?

„Firewatch“ ist ein Survival Abenteuer von Campo Santo, welches nun einen neuen Meilenstein erhascht hat: Eine Million verkaufte Exemplare. Die Entwickler bedankten sich offiziell auf Twitter bei allen Spielern für das große Interesse an dem Spiel. Im Wortlaut heißt es: „Irgendwann Ende des letzten Jahres verkauften wir unser millionstes Exemplar von „Firewatch“. Wir danken euch allen so sehr! Firewatch - Meilenstein erreicht Sometime late last year we sold our one