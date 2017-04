Bandai Namco teasert neues Spiel unter #PrepareToDine

#PrepareToDine unter diesem Hashtag teaserte Bandai Namco soeben ein kommendes Projekt an und lieferte uns einen stimmungsvollen sowie mysteriösen Trailer. Mehr als das 35 Sekunden lange Video bekommen wir von Bandai Namco nicht zu sehen. Der Teaser-Trailer ist ein Vorgeschmack auf eine Ankündigung zu einem neuen Spiele-Titel, welche uns am 20. April ins Haus steht. Ob es sich bei dem Hashtag um den Titel des Spiele-Projekts handelt und ob das Spiel in dem gezeigten Stil erscheinen wird, ist nicht bestätigt.

Was verraten die 35sek von #PrepareToDine ?

Trotz der kurzen Laufzeit verrät der Trailer so einiges! Was uns zuerst auffällt, ist der Grafikstil – alles ist gezeichnet und erscheint in den Farben schwarz, weiß und rot. Die Protagonistin des Spiels scheint eine Kreatur der Nacht zu sein, zumindest deuten ihre spitzen Eckzähne und ihre Gelüste nach Blut darauf hin. Die Welt, durch die die Vampir-Kriegerin läuft, ist zum größten Teil zerstört. Wir bekommen eine zerfallene Kirche und schmutzige Straßen zu sehen. Sowohl die Protagonistin, als auch ein weiterer Charakter tragen Gasmasken, was uns vermuten lässt, dass wir in einem Endzeit-Setting oder nach einer Katastrophe spielen werden.

Zudem schein die Menschheit größtenteils vernichtet worden zu sein, denn neben der Protagonistin, bekommen wir nur schwarze Wesen mit roten Augen zu Gesicht. Zum Schluss des Trailers steht die Protagonistin Auge in Auge mit einer riesigen bedrohlichen Kreatur – ein Kampf auf Leben und Tod scheint bevor zustehen. Ähnlichkeiten zu Bloodborne, Dark Souls und Death Note sind ebenfalls nicht von der Hand zu weißen. Wir sind gespannt, was für ein Endzeit-Vampir-Titel uns da erwartet!

Production, Director und Animation hat Lizzi Akana inne.

Was haltet ihr von dem Trailer und an was für einem Spiel denkt ihr, arbeitet Bandai Namco? Schreibt es uns in die Kommentare!