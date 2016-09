Batman Arkham VR: Rocksteady trennt sich vom Dunklen Ritter

Jetzt ist es endgültig, nach Batman Arkham VR ist die Serie rund um den Hüter Gothams für Rocksteady beendet. Das hat Produzent Dax Ginn im Gespräch mit Eurogamer jetzt bestätigt.

In Batman Arkham VR haben wir zum ersten Mal in unserem Leben die Chance, in die Kluft des dunklen Ritters zu schlüpfen – von Halloween und Fasching mal abgesehen. Mit Batmans Augen Gotham erleben und sich über die Dächer und Gassen der von Kriminalität gebeutelten Stadt gleiten lassen, das ist der Traum so manch eines DC-Fans. Diesen Traum erfüllt Rocksteady mit ihrem VR-Titel und scheinbar findet das Unternehmen, das dies ein gelungener Abschluss ist.

Das Ende des Arkhamverse

Die Mannen von Eurogamer haben sich bei der britischen Spielemesse EGX kurzerhand Produzent Dax Ginn geschnappt und ihn zum Gespräch gebeten. Laut seiner Angabe war die Versuchung, einen VR-Titel für den dunklen Ritter zu entwickeln, schlicht zu groß. Ursprünglich hatte die Serie nämlich schon mit Batman: Arkham Knight ihren Abschluss finden sollen. Jetzt ist es aber wirklich so weit. Rocksteady trennt sich von seinem Baby und will neue Spielewelten erkunden.

„Wir lassen die Komfortzone auf jeden Fall hinter uns und begeben uns in eine Position, die sich sehr anders anfühlen wird, was auch immer wir als nächstes tun. Veränderung ist immer auch beängstigend, aber genau das wollen wir. Wir wollen uns unwohl fühlen, um Großartiges zu erschaffen.“

Welche Pläne hat Rocksteady für die Zukunft?

„Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht so genau“, antwortete Ginn auf diese Frage. „Wir sind in der beneidenswerten Position, Zeit und Raum zu haben, um uns genau zu überlegen, was wir als nächstes machen wollen.“ Weiter führt er aus: „Wir können uns zurücklehnen und darüber nachdenken, wie unser Traumspiel aussehen könnte. Warner Bros. unterstützt das voll und ganz.“

„Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir ein hart arbeitendes Team sind, dass wir gut zusammen arbeiten, und dass wir selbst entscheiden können, was im kreativen Sinne das beste für unsere Zukunft ist.“ Genaueres zu den Plänen des Unternehmens hat Ginn erstmal nicht verraten, aber man darf gespannt sein, womit die Entwickler als nächstes auftrumpfen werden.

Ab dem 13. Oktober könnt ihr euch Batman Arkham VR holen. Das PS VR-Headset und alles was dazu gehört, werden natürlich vorausgesetzt. Wer sich erst nachträglich ins Arkhamverse eingeklinkt hat und die ersten beide Spiele noch nicht sein eigen nennt, für den ist die Remaster-Kollektion Batman: Return to Arkham vielleicht interessant.

Auch wenn Rocksteady sich jetzt von dem Franchise trennt, heißt das nicht, dass wir nicht vielleicht von anderer Seite etwas Neues geboten bekommen. Es sind noch immer Gerüchte im Umlauf, dass WB Games Montréal hinter verschlossenen Türen an neuen DC-Titeln arbeiten. Einer davon ist angeblich ebenfalls ein Batman-Game.