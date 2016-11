Batman: The Telltale Series – Trailer zur vierten Episode enthüllt

Onkel Batman erzählt euch eine Geschichte

Telltale-Spiele liegen weiter im Trend. Anfang August wurde Batman: The Telltale Series veröffentlicht und somit startete auch für den dunklen Ritter die Reise in die Welt der beliebten Episodenspiele. Inzwischen sind die ersten drei Episoden über die Bildschirme der Spieler geflimmert und der vierte Teil des Shader-Grafik-Abenteuers steht vor der Tür. Im Zuge dessen hat der Entwickler den Launch-Trailer und das Veröffentlichungsdatum verkündet.

Seit nunmehr über 10 Jahren erfreut Telltale uns immer wieder mit Geschichten, die alte Spiel-, Film oder Serienklassiker in anderem Gewand neu auflegen. Im Vordergrund steht dabei nicht das Gameplay, sondern vielmehr dreht sich alles um die kleinen Stories, die innerhalb der Originale verborgen zu sein scheinen. Ob nun altbekannte Erzählstränge aufpoliert und für den Massenmarkt tauglich gemacht werden oder neue Geschichten um geliebte Nebencharaktere gesponnen, ist dabei nicht von Belang. Wichtig ist für die Spieler nur, dass mitreißende und emotional packende Geschehnisse in den mittlerweile zeitlosen Grafikstil verbaut werden, um eine Spielerfahrung zu liefern, die für Diskussionsstoff sorgt und lange im Gedächtnis bleibt.

Der Wächter von Gotham

Die neueste Episode des Batman-Ablegers trägt den Namen „Guardian of Gotham“ und wird euch ab dem 22.November 2016 zum Download zur Verfügung stehen. Die Geschichte rund um den Fledermausmann mit der rauen Stimme nimmt langsam an Fahrt auf und wendet sich dem Ende zu, denn der fünfte Teil von Batman: The Telltale Series stellt auch schon den finalen Part des Episodenspiels dar.

In „Guardian of Gotham“ tritt ein alter Bekannter vom dunklen Ritter auf den Plan. Kleiner Tipp: Er hat grüne Haare, einen fantastischen Humor und wirkt deutlich verjüngt. Die Begegnung mit ihm ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Pinguin die Kontrolle über das Firmenimperium des Multimilliardärs Bruce Wayne hat und umgehend verfügte, dass der vormalige Besitzer sich lieber für eine Weile das berühmte Elizabeth Arkham Asylum für Geisteskranke von innen anschaut. Auf wen Batman in der Irrenanstalt noch so trifft, lassen wir euch selbst herausfinden.