Battleborn: Borderlands Skins und ein neues Update

Borderborn oder Battlelands

Battleborn ist ein Spiel mit einer harten Fan-Gemeinde. Im Groben ist das Spiel leider an den meisten vorbei gezogen. Doch der „harte Kern“ freut sich immer wieder über Neuerungen und exakt so eine kommt in den nächsten Tagen. Was wir da alles erwarten können, lest ihr in unserem Artikel.

Battleborn ist eines der umstrittensten Games in Bezug auf Moba-Shooter. Während sich mit der Zeit die beiden Lager Pro-Battleborn und Pro-Overwatch bildeten, schossen beide Spiele kurzzeitig durch die Decke. Mittlerweile jedoch ist zumindest Battleborn nur noch für den echten Fan beliebt – zu unrecht wie wir finden. Dennoch wird das Spiel von den Borderlands-Entwicklern immer wieder mit Updates versorgt. Diesmal neue Skins, neue Karten und ein bisschen was am Balance-System.

Die „Verwandlungen“ klingen stimmig

Was bekommen wir also neues mit diesem Update. Die neuen Skins machen schon mal große Hoffnung. Denn diesmal erhalten wir nicht nur irgendwelche neuen Farben, nein, wir bekommen viel mehr „alte“ neue Helden wieder. So verwandeln sich kurzerhand einige der Battleborn in Kammerjäger!

Alani wird mit dem Sirenen Skin zu Maya aus Borderlands 2

ISAC die durchgeknallte KI, wird passenderweise die Rolle des Claptrap übernehmen

Caldarius bekommt einen neuen Skin mit den typischen Kammerjäger-Abzeichen

El Dragon wird kurzerhand zu einem Psycho gemacht.

Orendi wird zu Tiny Tina – diese beiden Figuren teilen sich in der deutschen Version übrigens schon jetzt die Synchronsprecherin

Rath bekommt ein paar Digi-Schwerter und wird zum poetischen Attentäter Zer0

Ein weiterer Teil des Updates versorgt uns mit wohlbekannten Stimmen aus dem Borderlands-Universum. Denn nicht nur die Optik wurde angepasst, sondern auch der Sprechapparat der Charaktere. Demnach entstehen schon fast Battleborn-Kammerjäger-Hybride aus den Helden. Wenn das alles noch nicht genug war, bekommt noch neue Karten oben drauf. Über diese ist allerdings noch nicht viel bekannt. Leider gibt es es momentan noch keinen genauen Termin für die Erweiterungen. Bekannt ist nur, dass wir das Update im Laufe diesen Jahres bekommen werden. Gehört ihr zum Kern der Gemeinde und spielt immer noch diesen wirklich hervorragenden Moba-Shooter? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.