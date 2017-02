Battleborn: Episode Vier erscheint heute

Hellblade: Es kommt dieses Jahr! Echt? Echt!

Es wurde nachgehakt, und ja die Entwickler von Ninja-Theory geben an, dass "Hellblade: Senua's Sacrifice" dieses Jahr erscheinen wird! Wann? Halt dieses Jahr...irgendwann! The long wait is over? Seit 2014 warten wir nun auf das Spiel der Leute von Heavenly Sword, Enslaved und der Neuauflage der "Devil May Cry"-Serie, es soll für PC und PS4 raus kommen- gestern auf Twitter hieß es: Yes! We're really looking forward to sharing #Hellblade with you all. The support has been amazing. ht