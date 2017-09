Battleborn: Nach dem Herbst-Update keine neuen Inhalte mehr

Die letzten Inhalte

Bereits letzte Woche haben wir euch von dem neuen Hebst-Update von Battleborn berichtet. Danach stellt Gearbox allerdings keine neuen Inhalte mehr zur Verfügung. Das Spiel selbst wird allerdings nicht eingestellt. Die Server werden, laut dem Entwicklerstudio weiterhin aufrecht erhalten.

Battleborn neigt sich so langsam dem Ende. Denn nach dem großem Herbst-Update kommen keine neuen Inhalte mehr für den Moba-Shooter. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Gerüchte um ein weiteren Borderlands Ableger nehmen immer weiter Form an. Demnach sind bereits satte 90% der Mitarbeiter mit dem neuen Projekt von Gearbox beschäftigt. Offizielle gibt es für den neusten Borderlands-Ableger zwar noch keine Informationen, aber er ist definitiv in der Entwicklung. Darüber haben wir schon in diesem Artikel mit euch spekuliert: Gearbox: Borderlands 3 soll etwas ganz besonderes werden.

Herbst Update für Battleborn

Im neuen Herbst-Update wird es auch an Borderlands angelehnte Charakter-Skins geben. Diese sind auch mit neuen/bekannten Stimmen aus dem Kammerjäger-Abenteuer ausgestattet und bieten uns doch schon erste Hinweiße darauf, dass es sich doch alles in Richtung Borderlands 3 bewegt. Der Loot-Shooter hat schon bereits eine harte Fan-Gemeinde und nicht wenige Spieler erwarten schon sehnsüchtig den neuen Teil. Dennoch müssen wir uns noch in Geduld üben.

Battleborn wird jedenfalls noch weiterhin offen sein und wir können wohl auch noch eine ganze weile auf den Servern zocken können. Dennoch müssen wir uns leider damit abfinden das es die letzten Neuerungen sein werden die wir für den Moba Shooter erwarten können.Zockt ihr noch Battleborn oder habt ihr euch schon davon abgewandt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.