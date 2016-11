Battlefield 1: Changelog zum ersten großen Battlefield 1 Update veröffentlicht

Mittlerweile hat DICE einen Changelog zum ersten großen Battlefield 1 Patch veröffentlicht. Das Update ist je nach Plattform um die 1,9GB groß und enthält zahlreiche Änderungen und Fehlerbehebungen. Zu den bereits erwarteten Änderungen kommen noch zahlreiche weitere hinzu. So wurde unter anderem massig an dem Fahrzeug- und Waffenbalancing geschraubt. Flugabwehrgeschütze und Scharfschützen Waffen richten nun beispielsweise weniger Schaden an Flugzeugen an. Der Mörser, welche viele für zu stark hielten, wurde ebenfalls schwächer gemacht. Dieser benötigt nach einem Schuss nun 4 Sekunden bis er wieder zu 100% präzise schießt.

Weitere Änderungen des ersten großen Battlefield 1 Updates

Und auch der beliebte Operation-Modus erhält einige Änderungen. Damit die Angreifer es ein wenig leichter haben, wurde die Anzahl der Tickets sowohl in der 40-, als auch in der 64 Spieler Variante von 150 auf 250 Tickets erhöht. In der 64 Spieler Variante wurde zudem die Mindestanzahl an Tickets, die die Angreifer für das Ausschalten von zurückziehenden Verteidigern erhalten von 30 auf 50 erhöht.

Auf der Offiziellen Seite von Battlefield 1 könnt ihr euch den kompletten Changelog als PDF Datei ansehen und herunterladen. Dieser hat es in sich. Auf ganzen 16 Seiten beschreibt DICE Sämtliche Änderungen und Fixes die am Spiel vorgenommen wurden. Wenn Ihr wirklich alle Details wissen wollt, könnt Ihr euch die PDF Datei Hier herunterladen.