„Sponsored Video“: Battlefield 1: Der Trailer macht Lust aufs Vorbestellen

In knapp zwei Wochen ist es soweit: Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober 2016 für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC. EA bringt damit einen der heiß erwarteten Titel aus 2016 auf den Markt. Wer schon während des Beta-Tests in den Genuss kam Battlefield 1 anzuspielen, wird sicherlich wissen, worauf er sich freuen kann, wenn er das Spiel ersteht. Diejenigen, die noch nicht so genau wissen, was ihnen Battlefield 1 bietet, denen haben wir eine kleine Übersicht der Features aufgestellt:

Multiplayer

Hier gibt es verschiedene Karten mit bis zu 64 Spielern. Spiele als Infantarist, oder mit Wasser- und Luftfahrzeugen, wie Panzern, Motorrädern, Doppeldeckern oder Schlachtschiffen.

Unterschiedliche Kriegsregionen

Du kannst an unterschiedlichen Schlachten aus dem ersten Weltkrieg teilnehmen. Von den Alpen bis hin zu den Wüsten Arabiens kannst Du an gewaltigen Gefechten teilnehmen. Jede Region bietet ihre eigenen Interessanten Merkmale und geografischen Besonderheiten.

Intuitive Zerstörung

In Battlefield 1 kannst Du fast Deine ganze Umgebung durch Zerstörung verändern. Ob Holzhütten, die Du mit einem Panzer überrolst, oder Steingebäude, die unter Deinem Kanonenfeuer zu Schutt und Asche werden. Keine Schlacht wird identisch sein, denn die Umgebung ändert sich ständig durch die Zerstörung, die auf ihr tobt.

Kriegsgeschichte

In Battlefield 1 erlebst Du die Vielschichtigkeit des Konflikts aus unterschiedlichen Perspektiven und aus den Augen verschiedener personen. Der erste Weltkrieg wird auch als erster moderner Krieg der Gesichte beschrieben in den Du nun einen Einblick bekommst.

Schau Dir den Trailer an:



Wie Du siehst, kannst Du in Battlefield 1 komplett in den ersten Weltkrieg eintauchen. Ob ein Häuserkampf in einer belagerten französischen Stadt, ein Gefecht in den Wüsten Arabiens, oder eine Schlacht in den italienischen Alpen: Battlefield 1 bietet Dir zahlreiche Optionen an Abenteuern teilzunehmen.