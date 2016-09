Battlefield 1: Diese Anforderungen muss euer PC erfüllen

In knapp einem Monat kommt der WW1-Shooter Battlefield 1 auf den Markt. Spielbar ist der Titel auf PlayStation 4, Xbox One und dem heimischen Rechner. Für letztere haben wir hier einmal die Anforderungen, die das Game an euren PC stellt.

Nach der erfolgreichen Beta von Battlefield 1 ist wohl davon auszugehen, dass der Shooter sich auf einen ziemlichen Ansturm gefasst machen kann. Laut EA war es nämlich sogar die erfolgreichste Beta der gesamten Firmengeschichte. Die Zahlen sprechen auf jeden Fall für sich. Für PC-Spieler stellt sich jetzt aber noch die Frage: was muss mein Rechner an Leistung mitbringen, damit ich Battlefield 1 spielen kann? Und welche Anforderungen muss er erfüllen, damit ich das Bestmögliche herausholen kann? Genau das haben EA und Dice jetzt verraten.

Mindestanforderungen

Betriebssystem: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

Prozessor (AMD): AMD FX-6350

Prozessor (Intel): Core i5 6600K

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB

Grafikkarte (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: 11.0-kompatible Grafikkarte oder vergleichbar

Internetverbindung von mindestens 512 KB/s

50GB verfügbarer Festplattenspeicher

Empfohlen

Betriebssystem: 64-bit Windows 10 or later

Prozessor (AMD): AMD FX 8350 Wraith

Prozessor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent

Arbeitsspeicher: 16GB RAM

Grafikkarte (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB

Grafikkarte (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB

DirectX: 11.1-kompatible Grafikkarte oder vergleichbar

Internetverbindung von mindestens 512 KB/s

50GB verfügbarer Speicherplatz

Die Angaben sind nicht ganz ohne! Müsst ihr für Battlefield 1 noch aufrüsten oder kann euer PC das schon längst alles bieten? Oder wollt ihr euch das Spiel ohnehin lieber für die Konsole holen? So oder so, bis zum 21. Oktober 2016 habt ihr ja noch Zeit, falls hier und da nochmal geschraubt werden muss.

Wer sich bis dahin noch ein wenig die Zeit vertreiben will, der sollte noch schnell die Chance nutzen und sich die ein oder andere Battlefield 4 Erweiterung kostenlos runterladen! Bis heute 18 Uhr habt ihr noch Zeit für Naval Strike. Dragon’s Teeth und Final Stand werden folgen.