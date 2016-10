Battlefield 1: Erste Infos zu den Battlepacks und neues Gameplay

Die bereits aus Battlefield 4 bekannten Battlepacks werden in Battlefield 1 zurück kehren. Dice erklärte jedoch, dass die Battlepacks in Battlefield 1 etwas anders funktionieren werden als in Battlefield 4. Zudem gibt es jede Menge neues Gameplay.

Anders als noch in Battlefield 4, wird in Battlefield 1 jedes Battlepack einen Waffen-Skin enthalten. In Battlefield 1 werden diese am Ende eines Matches an eine Hand von Spielern vergeben. Neben einem garantierten Skin können die Kisten aber zusätzlich auch noch XP-Boosts und Puzzleteile für Nahkampf-Waffen enthalten. Hat man genügend Puzzleteile einer Art gesammelt, erhält man eine neue Nahkamp-Waffe.

Wie die Battlepacks genau funktionieren

Die enthaltenen Skins wird es in drei Seltenheitsstufen geben: Spezial, Herausragend und Legendär. Die Battlepacks gibt es zudem in zwei Variationen, verbessert, und überlegen. Diese können nur mit der Ingame-Währung Schrott erlangt werden, die man durch das Eintauschen von Waffenskins und Bonus-Objekten erhalten kann. Grundsätzlich kann jede der drei Battlepack-Varianten jede Seltenheitsstufe von Waffen-Skins enthalten. Hochwertigere Kisten garantieren jedoch seltenere Skins. Die in den Battlepacks enthaltenen Skins ändern sich von Zeit zu Zeit.

Neues Gameplay zu Battlefield 1

Eigentlich sollten die Besitzer von EA Access erst heute Battlefield 1 testen können. Jedoch war es schon gestern möglich zu Spielen. Seitdem sind zahlreiche YouTube Videos mit neuem Gameplay aufgetaucht. Diese zeigen die Maps Suez, Festung von FAW, Die Narbe von ST. Quentin, Wüste Sinai und Amiens in den Modi Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft. Auf YouTube lässt sich ebenfalls Gameplay zu den ersten beiden Singleplayer-Missionen finden.

Bis zum Release von Battlefield 1 am 21. Oktober gibt es zudem täglich von 21 bis 23 Uhr einen offiziellen Livestream. Der Livestream Plan sieht wie folgt aus:

12.10.: Exklusiver Blick auf die Play First Trial

13.10.: Schlacht um Amiens für 64 Spieler – Battlefield 1 Play First Trial

14.10.: Operationen Squad Up

15.10.: „Durch Morast und Blut“ Einzelspieler-Playthrough

16.10.: Alles, was du über Operationen wissen musst

17.10.: Battlefield 1-Tipps von DICE

18.10.: Nur in Battlefield-Momente – Feier anlässlich der Veröffentlichung der Battlefield 1

Early Enlister Edition

19.10.: Triff das Battlefield-Streamteam

20.10.: Drücke „X“ für den Squad Up

21.10.: Spielen wir Battlefield 1 – Weltweite Veröffentlichung