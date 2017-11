Battlefield 1: Erweiterungen jetzt kostenlos testen

Ihr besitzt Battlefield 1, habt aber bisher weder „They Shall Not Pass“ noch „In the Name of the Tsar“ gespielt? Gut, das könnt ihr jetzt kostenlos nachholen!

Die Entwickler von Battlefield 1 gaben bekannt, dass es ab sofort möglich ist, die beiden Erweiterungen“They Shall Not Pass“ und „In the Name of the Tsar“ spielen zu können, ohne dafür zahlen zu müssen. Einzige Voraussetzung: Ihr habt das Originalspiel in eurem Besitz. Allerdings ist das nicht für immer möglich, sondern lediglich in zwei Phasen, wie auf dem offiziellen Twitteraccount von Battlefield heißt. Die erste Phase hat bereits gestartet und läuft noch bis zum 9. Dezember 2017.

Zwei Erweiterungen für Battlefield 1, zwei Mal spielbar

Während die erste Phase gerade läuft, ist aber ebenfalls schon bekannt, wann die nächste sein wird. Zwischen dem 8. und dem 10. Dezember habt ihr ein weiteres Mal die Chance, die beiden Erweiterungen für lau zum spielen.

Eine weitere gute Nachricht. Das Event wird auf allen Plattformen verfügbar sein! So könnt ihr es auf der PlayStation 4, der Xbox One und dem PC ordentlich krachen lassen.

Aber auch die anstehende Erweiterung „Battlefield 1 Turing Tides“ steht schon in den Startlöchern. Ab dem 11. Dezember wird diese für euch bereitstehen und für noch mehr Action sorgen.