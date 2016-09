Battlefield 1: ESRB liefert erste Hinweise zur Kampagne

Das ESRB hat jetzt Battlefield 1 gelistet. In der Zusammenfassung des Titels sind auch die ersten paar Details zur Einzelspieler-Kampagne mit dabei.

Auf Anfrage von Usern hatte der offizielle Battlefield-Account bei Twitter verraten, dass kommenden Monat mehr Informationen zur Einzelspieler-Kampagne enthüllt werden sollen. Auf die ersten paar Hinweise müssen wir aber nicht mehr so lange warten, denn das ESRB (Entertainment Software Rating Board) hat im Rahmen seiner Zusammenfassung ein paar Worte zur Storyline fallen lassen. Natürlich haben wir in der offenen Beta schon einiges ausprobieren dürfen, bloß was uns beim Solo-Spiel erwartet, ist noch unklar.

@Georgejb75 We’ll have more information on the campaign cin the next month. Stay tuned. — Battlefield (@Battlefield) 20. September 2016

Mehrere spielbare Charaktere

Das ESRB hat sich den neuen Battlefield-Shooter ganz genau angeschaut und ihm – war ja nicht anders zu erwarten – ein „M“ vermacht. In der Rating Summary haben sie aber auch erste Details zur Kampagne verraten, die ihr alleine stürmen könnt, wenn ihr grad keine Lust auf Multiplayer habt. Besonders interessant ist für uns dieser Abschnitt:

„Dies ist ein First-Person-Shooter, der an verschiedenen Schauplätzen zu Zeiten des ersten Weltkriegs spielt. Im Laufe der Geschichte nehmen Spieler die Rollen von Kampfpilot, Panzer-Besatzungsmitglied, Rebellenkämpfer und Nachrichtenbote ein, um ihre Missionen zu erfüllen.“

Viel mehr ist dem Text leider nicht abzugewinnen, aber zumindest hatte Dice selbst schonmal diesen Teaser für uns parat. Scheinbar wird noch im Laufe des heutigen Tages der erste Trailer für die Kampagne online gestellt!

Your first look at the #Battlefield 1 Single Player is coming tomorrow.

Subscribe to see the trailer first: https://t.co/12s3stVZ5A pic.twitter.com/QQitM0Y4mt — Battlefield (@Battlefield) 26. September 2016

Battlefield 1 kommt am 21. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC in den Handel. Wer einen EA Access-Account besitzt darf aber schon eine Woche früher als Otto Normalverbraucher Hand an den WW1-Shooter legen.