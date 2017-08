Battlefield 1: Gratis auf EA Access und Origin Access

Battlefield 1: Gameplay-Video von neuer Karte Brusilov Keep

Gameplay-Video stellt neue Karte und Waffen vor Die zweite Erweiterung für den Multiplayer-Shooter im ersten Weltkrieg Battlefield 1 soll sechs neue Mehrspieler-Karten mitbringen. Im Rahmen der Erweiterung wurde nun ein erstes Gameplay-Video von der Karte 'Brusilov Keep' vorgestellt. Die zweite Erweiterung für Battlefield 1 trägt den Titel 'In the Name of the Tsar'. Electronic Arts und DICE wollen damit dem Map-Pool sechs weitere Karten hinzufügen. Die Entwickler haben nun in der Com