Battlefield 1 „In the Name of the Tsar“: Maps im Gameplay gezeigt

Battlefield Fans erwarten voller Vorfreude die nächste Erweiterung „In the Name of the Tsar“. Noch diesen Monat wird sie nach Angaben des Publishers Electronic Arts im Handel erhältlich sein. Bis es soweit ist, könnt ihr euch mit neuem Gameplay-Material des Ego Shooters vergnügen. Dieses zeigt euch Ausschnitte aus zwei neuen Maps.

Kämpft auf russischen Schlachtfeldern

Die kommende Erweiterung von Battlefield 1 „In the Name of the Tsar“ steht in den Startlöchern und kommt am 5. September offiziell für PC, Xbox One und PlayStation 4 raus. Mittlerweile wurde passend zu diesem Anlass neues Gameplay-Material zu Add-On veröffentlicht. Insgesamt zwei Videos zeigen Schlachten aus den neuen Maps „Wolga“ und „Galizien“.

Wolga: Um den Fluss Wolga herum ist ein verwüstetes Schlachtfeld zu erkennen. Hier kam es zu Schlachten zwischen der sogenannten Roten Armee und der Weißen Garde des Zaren. Hier sucht ihr euch bei improvisierten Unterschlüpfen Schutz vor den Gegnern. Die Map ist äußerst weitläufig, weshalb ein ruhiges und taktisches Vorgehen wichtig ist. Zentrale Punkte wie alte Ruinen bieten euch und eurem Team die Möglichkeit, die Gegner aus der Deckung heraus unter Beschuss zu nehmen.

Galizien: In Galizien versucht das Russische Reich während der Brussilow-Offensive österreichisch-ungarische Truppen zu verdrängen. Auch dieses Gebiet ist offener und bietet euch vor allem viele Gelegenheiten zu Ross oder in leichteren Fahrzeugen fortzubewegen. Doch auch Schützengräben sind präsent und bieten sich für einen Rückzugsort an.

Hier findet ihr die beiden Gameplay Videos:

Das hat die Erweiterung noch zu bieten

Zusätzlich bietet euch „In the Name of the Tsar“ die Gebiete Brussilows Festung, Albion, Zaryzin und Lupkow-Pass. Neben elf neuen Waffen wird es auch den Spielmodus „Versorgungsabwurf“ geben. Außerdem finden kleinere Anpassungen am Gameplay, neue stationäre Geschütze und zusätzliche Herausforderungen ihren Platz in der Erweiterung zu Battlefield 1. Falls euch das Grundspiel gefallen hat, könnt ihr hier zugreifen. In unserem Test zur Battlefield 1 – Revolution Edition könnt ihr euch weitere Informationen zum Spiel anlesen.