Battlefield 1: Infos zu allen vier Expansion Packs

EA und DICE haben Details zu ihren vier kommenden Battlefield 1-Erweiterungen bekanntgegeben. Sie werden entweder als Einzelkäufe oder als Teil des Premium Pass erhältlich sein.

Vier neue historische Missionen

Die erste Erweiterung They Shall Not Pass gibt Spielern die Gelegenheit, im 1. Weltkrieg in der französischen Armee dabei zu sein. Es gilt dabei, sich durch vier französische Maps zu kämpfen und die Kontrolle über den Char 2C-Panzer zu übernehmen. Dabei handelt es sich um das neueste Fahrzeug der Behemoth-Klasse. Bei dieser ersten Erweiterung wurde bereits eine Vielzahl von Informationen veröffentlicht, sowie eine Reihe von Videos. Lest mehr dazu hier.

Die zweite Erweiterung heißt In The Name Of The Tsar, in dem die Spieler die Kontrolle über die russische Armee übernehmen und mit den legendären Husaren reiten werden, die an der historischen Brussilow-Offensive und dem Albion-Angriff teilnahmen.

Der dritte Mission Turning Tides legt ihren Fokus auf die Marine. Es werden ein neuer Zerstörer und ein Küstenschiff verfügbar sein. Ihr werdet am Überfall auf Zeebrugge und Ostende teilnehmen und die Strände von Gallipoli stürmen.

Schließlich wird die Apokalypse-Erweiterung die berüchtigsten Schlachten des ersten Weltkriegs beinhalten und Werkzeuge und Waffen präsentieren, die „aus Verzweiflung und Ausweglosigkeit entstanden sind“.

Diejenigen, die den Premium-Pass besitzen, bekommen alle vier Erweiterungen. Zudem erhalten sie sie zwei Wochen vor der eigentlichen Freigabe, einen Prioritäts-Server-Zugang und 14 Battlepacks.

Battlefield 1 ist seit dem 21. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel erhältlich und erhielt jüngst den Sound Design Award bei den DICE Awards 2017, sowie sieben weitere Nominierungen.