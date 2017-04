Battlefield 1: Monatliche Updates und ein erster Blick nach Russland

In einem Blog-Eintrag gingen die Battlefield 1 Entwickler von DICE nun auf geplante Neuerungen ein. Im Gegensatz zu früheren saisonalen Patches plant DICE nun monatliche Updates für den Weltkriegsshooter. Mit dem bald erscheinenden Frühlingsupdate stehen bereits erste Änderungen für das Spiel bereit:

Die Entwickler wollen unter anderem Züge in das Spiel integrieren. Dazu sollen sich weitere Optimierungen und Anpassungen gesellen. Insgesamt möchte DICE das Spielerlebnis für alle fairer und ausgewogener gestalten. Im Post wurden auch die aus früheren Teilen bekannten Mietserver erwähnt. Die Entwickler werden schon bald weitere Details zur Thematik veröffentlichen.

Auf zur Ostfront

Der DLC In The Name Of The Tsar soll Shooterliebhaber an die berüchtigte Ostfront führen. Die Battlefield-Macher versprechen dabei brutale Schlachten im vereisten Russland. Allerdings müssen Spieler sich wohl noch ein wenig gedulden. Die ersten Bilder der neuen Erweiterung hat DICE allerdings schon veröffentlicht: