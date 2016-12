Battlefield 1: Neue Infos zum Giant’s Shadow DLC

DICE veröffentlichte eine Hand voll neuer Infos zu dem kostenlosen Downloadcontent Giant’s Shadow. Der erste DLC zu Battlefield 1 wird laut dem Entwickler am 20 Dezember 2016 erscheinen. Vorbesteller und Besitzer des Premium Pass können sich schon ab nächster Woche den 13. Dezember in das Getümmel stürzen. Neben der namensgebenden Karte Giant’s Shadow, die rund um ein abgestürztes Zeppelin spielt, bringt der “DLC“ zudem eine neue Waffe. Bei dieser handelt es sich um eine Armbrust, mit welcher Ihr lautlos Splitter und HE-Granaten verschießen könnt.

Giant’s Shadow Trailer zeigt die neue Karte

Die Armbrust wird nur von der Support-Klasse spielbar sein. Keine schlechte Idee, wenn man bedenkt das die Support Klasse momentan die schwächste, und am wenigsten gespielte Klasse ist. In einem 20-sekündigen Teaser-Trailer bekommt Ihr einen ersten Eindruck von der neuen Karte. Neben der Armbrust, die Ihr dort in Aktion sehen könnt, bekommt Ihr auch das verwüstete Schlachtfeld zu Gesicht.

Der Trailer zeigt zudem, das euch als Behemoth der Panzerzug zur Verfügung stehen wird. Die Gleise führen dabei direkt durch den Mittelpunkt der Karte durch das zerstörte Zeppelin. Damit dürfte der Panzerzug für die ein oder andere Wendung in einer Schlacht sorgen. Los geht es für Premium-Pass Inhaber und Vorbesteller am 13 Dezember 2016 auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Alle anderen können dann am 20. Dezember die neue Karte spielen.

Wie ist eurer erster Eindruck von der neuen Karte? Freut Ihr euch bereits? Schreibt es uns in die Kommentare!