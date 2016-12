Battlefield 1: Neue Infos zum They Shall Not Pass DLC

Vor kurzem veröffentlichte DICE für Battlefield 1 den ersten kostenlosen DLC Giant’s Shadow. Ab heute können alle Battlefield 1 Spieler kostenlos in den Genuss der neuen Inhalte kommen. Nun gibt es bereits erste Informationen zum nächsten DLC, der den Namen „They Shall Not Pass“ tragen soll. Dieser soll die Franzosen als spielbare Fraktion bringen. Im nächsten DLC wird es um die Schlacht von Verdun gehen.

In dieser kämpften 1916 die deutschen und französischen Streitkräfte 10 Monate lang im Nordosten Frankreichs. Die Entwickler verrieten bereits, dass man auf einigen der Karten in Tunneln und um Basen im Untergrund kämpfen wird. In der zweiten Erweiterung von Battlefield 1 soll es aber auch um die Schlacht von Soissons gehen, welche 1918, ebenfalls in Frankreich, stattfand. DICE veröffentlichte vor kurzem eine Reihe von Konzertbildern, welche die neuen Kriegsschauplätze zeigen. Auf diesen sieht man vom Krieg verwüstete Landschaften und enge Korridore.

Der Umfang des Battlefield 1 They Shall Not Pass DLC

Neben der neuen spielbaren Fraktion soll der nächste DLC neue Mehrspielerkarten und Waffen bringen. Wie viele Karten „They Shall Not Pass“ beinhalten wird, verriet DICE bislang nicht. Jedoch gaben die Entwickler bereits bekannt, dass Besitzer des Premium Pass mit den 4 geplanten DLC insgesamt 16 Karten erhalten werden. Geht man von einer gleichmäßigen Verteilung aus, sollte die nächste Erweiterung 4 Karten beinhalten. Besitzer des Premium Pass werden neben Bonus-Inhalten zwei Wochen früher Zugang zum DLC erhalten.

Erscheinen soll der DLC “They Shall Not Pass“ für die PlayStaton 4, Xbox One und den PC im Märtz 2017.