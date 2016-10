Battlefield 1: Neue Infos zum Medaillen-System und Achivements

Dawn of War 3: Erscheinungstermin am 30. April 2017

Bisher gab es wenig Informationen zum Dawn of War 3 Erscheinungstermin auf der Vorbesteller-Seite. Doch nun hat SEGA auf seiner Seite den Termin offiziell auf den 30. April 2017 festgesetzt. Dieser Termin ist vermutlich noch nicht ganz fix, denn es würde sich um einen Sonntag handeln. Insofern wird sich der Erscheinungstermin also bestimmt nochmal ein wenig ändern. Das teilt Sega zu Warhammer 40.000: Dawn of War 3 mit: In Dawn of War III versinkst Du in der eskalierende Brutalität e