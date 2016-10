Battlefield 1: PS4 vs Xbox One Vergleichs-Video

Seit letzter Woche ist Battlefield 1 weltweit für jedermann spielbar. Kein Wunder also, dass der Blockbuster-Shooter von EA und DICE gerade für hohe Wellen sorgt. Doch wie sieht es eigentlich auf der technischen Seite aus? Und vor allem wie schlägt sich die aktuelle Konsolenversion im Vergleich? Eine Antwort darauf liefert jetzt ein neues Vergleichsvideo.

Battlefield 1 auf PS4 und Xbox One

Die Marke Battlefield steht seit jeher für optische Leckerbissen im Kinoformat. Hier bildet auch der neuste Ableger mit der 1 am Ende keine Ausnahme. Bei solch einem Augenschmaus muss man sich natürlich fragen wo müssen besonders die Konsolen-Versionen derzeit Abstriche machen? Experten in dem Bereich sind unsere englischen Kollegen von Digtal Foundry, welches sich nun die PS4 und Xbox One Version von Battlefield 1 angeschaut haben.

Konsolenversionen gleich auf

Das Ergebnis des Video fällt recht eindeutig aus und so sind beide Versionen ziemlich gleich auf und Unterschiede nur im direkten Vergleich zu erkennen. So hat die PlayStation 4 in Bereich der dynamischen Auflösung die Nase vorne. Diese schwankt zwischen 1824×1026 und 1600×900 Pixeln, wodurch ein leicht schärferes Bild entsteht. Dafür kann die Xbox One Version mit der stabileren Bildrate punkten. Diese liegt im Übrigen bei beiden Versionen nicht konstant bei 60 Frames und sondern sackt stellenweise ganze 10 Bilder in der Sekunde tiefer.

Besser oder schlechter lässt sich in also nicht wirklich sagen, sondern eher mit unterschiedlichen Vorteilen auf verschiedenen Ebenen. Wer das Maximum an Optik bei Battlefield 1 erleben will, der muss wie immer auf die PC Version zurückgreifen. Hier kann nämlich mit dem entsprechenden Rechenknecht alles auf Ultra gestellt werden, was die Konsolenversion sichtbar aussticht.

