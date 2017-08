Battlefield 1: Release für „In the Name of Tsar“ bestätigt

Der neue DLC-Titel „In the Name of Tsar“ zu Battlefield 1 ist ja schon seit längerem bekannt. Jetzt haben Electronic Arts und DICE den Release-Termin offiziell bekannt gegeben. So können Fans von „Battlefield 1“ sich schon bald auf die neuen Spielinhalte freuen.

Neue Erweiterung erscheint im September

Am 5. September 2017 sollen Premium Pass Besitzer auf den neuen Karten mit den neuen Waffen und Inhalten spielen können. Für alle anderen kommt „In the Name of Tsar“ am 19. September 2017 und ist für den Preis von 14,99€ erwerbbar.

Mit Zaryzin, Wolga, dem Lupkow-Pass, Albion, Galizien und der Brussilows Festung bekommen die Spieler insgesamt sechs neue Karten implementiert. Zudem wird die russische Armee nun mit in den Kampf ziehen. Des weiteren bekommen die Spieler elf neue Waffen, neue Fahrzeuge, sowie den neuen Spielmodus „Versorgungsabwurf“. Außerdem wird es eine neue stationäre Waffe, neue Operationen, sowie Herausforderungen und ein verbessertes Kavallerie-Gameplay geben.