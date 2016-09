Battlefield 1: Statistiken zu EAs bisher erfolgreichster Beta

Vom 31. August bis einschließlich den 8. September konnten die Battlefield-Fans unter euch die offene Beta des kommenden WW1-Shooters testen. Wenn man sich die Statistiken dazu anschaut, die EA und Dice jetzt veröffentlicht haben, wart ihr scheinbar ziemlich fleißig!

Das sind die Zahlen zur Battlefield 1 Beta

Vor knapp einer Woche ging die Beta des neuen Battlefield Ablegers zu ende und seitdem wurde bei den Entwicklern des Shooters fleißig analysiert. Das Ergebnis der Bemühungen wurde jetzt auf der offiziellen Battlefield-Webseite hochgeladen. Laut EA handelte es sich dabei um die erfolgreichste Beta der gesamten Firmengeschichte. So viele Fans wie nie zuvor haben sich an der offenen Beta beteiligt und Rückmeldung zum Spiel gegeben.

Dafür bedanken die Macher sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit einer schicken Infografik, in der sie die interessantesten Statistiken für euch zusammengefasst haben. Ganze 13,2 Millionen Spieler haben sich in die Wüstenschlacht gestürzt. Welche Klassen am beliebtesten waren und von welchem fahrbaren Untersatz aus die meisten Kills erzielt wurden, erfahrt ihr auf der Grafik ebenfalls. Wie habt ihr die offene Beta gespielt?

Battlefield 1 wird am 21. Oktober 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt kommen. Wenn ihr noch etwas braucht, womit ihr euch bis dahin die Zeit vertreiben könnt, dann hat EA übrigens noch ein Geschenk für euch. Bleibt mit den kostenlosen Battlefiel 4 Erweiterungen im Training. Das erste Pack läuft heute um 18 Uhr ab, wenn ihr schnell seid, könnt ihr es euch noch fix runterladen!