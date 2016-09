Battlefield 1: Trailer für die Einzelspieler-Kampagne

EA hat Wort gehalten und gestern Abend wie versprochen den Trailer zur Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 hochgeladen. Der Trailer selbst verrät nicht allzu viel, aber er sieht einfach schonmal verdammt gut aus. Um diese Lücken zu füllen hat Dice die Kampagnen zusammengefasst.

Gestern hatten wir euch mitgeteilt, dass das ESRB erste Hinweise zum Inhalt der Solo-Kampagne geliefert hat. Darin hieß es, dass der Spieler im Laufe der Geschichte mehrere Rollen einnimmt. Dazu zählen ein Kampfpilot, ein Panzer-Besatzungsmitglied, ein Kämpfer der Rebellen und ein Nachrichtenbote. Von ihrer Warte aus wird man verschiedene Schauplätze des ersten Weltkriegs erleben und diverse Missionen in Angriff nehmen. Dice hat dazu mittlerweile mehr verraten.

Eine Welt hinter dem Krieg

Auch diese Seite des Krieges bekommt man in der Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 1 wohl zu Gesicht. Denn hinter jedem Visier steckt auch ein Mensch wie ihr. Und mit diesen Menschen werdet ihr konfrontiert. Natürlich mangelt es dem Trailer auch in keiner Weise an Action-geladenen Szenen und Einblicken in das Gameplay. Vor allem die Luftgefechte sehen großartig aus.

Hier könnt ihr euch den cineastischen Trailer einmal selbst zu Gemüte führen.

Fünf Charaktere, fünf Geschichten

Worum es in den einzelnen Story-Missionen von Battlefield 1 geht, erfährt man im Trailer nicht. Aber Dice hat netterweise kleine Zusammenfassungen auf der offiziellen Battlefield-Seite ergänzt.

Einflussreiche Freunde

„Die Entente verliert den Krieg in der Luft. In einer Zeit, in der die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kampfpiloten 17 Tage beträgt, geraten die Briten gegen die deutschen Fliegerasse mehr und mehr ins Hintertreffen. Nimm die Herausforderung an und stürze dich über der Westfront in waghalsige Luftkämpfe. Freu dich auf packende Luftschlachten, unerwartete Begegnungen und die Geschichte einer wahren Freundschaft.“

Nichts steht geschrieben

„In den Wüsten des Mittleren Ostens rebellieren arabische Stämme gegen die Tyrannei des osmanischen Reichs, dessen verheerende Artillerie auf berittene Rebellen mit Gewehren feuert. Finde als Beduinenkriegerin an der Seite des legendären Lawrence von Arabien einen Weg, den technisch überlegenen Feind zu besiegen und ein tödliches Eisenbahngeschütz zu zerstören.“

Durch Morast und Blut

„Im Herbst 1918 bereiten britische Truppen einen massierten Angriff auf die französische Stadt Cambrai vor. Angesichts ihrer Panzer rechnet das alliierte Oberkommando fest mit einem Durchbruch. Aber der Mark V-Panzer hat einen entscheidenden Fehler: Er ist nicht verlässlich. Stoße zur Besatzung eines defekten Panzers, die hinter den feindlichen Linien zusammenarbeiten muss, um zu überleben.“

Avanti Savoia

„Die Alpenfront zwischen Italien und Österreich-Ungarn ist erstarrt. Umgeben von schneebedeckten Bergen vermag keine Seite den Feind zu brechen, doch das Gebirgsjäger-Regiment der Arditi plant einen unorthodoxen Angriff. Schlüpfe in die Panzerung eines Ardito und kämpfe in den Alpen um eine strategisch wichtige Festung.“

Der Meldegänger

„Das Britische Empire plant eine nie da gewesene Invasion des osmanischen Mutterlandes, um eine neue Front zu eröffnen. An den Landeoperationen bei Gallipoli – dem D-Day des Ersten Weltkriegs – nehmen über eine Million Soldaten teil. Als Anzac-Meldegänger wirst du Zeuge der epischen Bombardements und der Landung am Strand, während du an der Front lebenswichtige Nachrichten überbringst.“

Battlefield 1 kommt am 21. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und den PC raus. Wer sich den Zugang noch ein wenig früher sichern möchte, der kann sich mit seinem EA oder Origin Access-Account schon am 13. Oktober auf den WW1-Shooter stürzen. Dann kommt nämlich die Play First Trial raus.