Battlefield 1: Weihnachts-Event gestartet

DICE hat heute offiziell ihr Weihnachts-Event für Battlefield 1 gestartet, welches euch kostenlose Gegenstände und einen neuen Spielmodus beschert.

Nun ist es soweit: Battlefield 1 hat nun auch endlich sein Weihnachts-Event. Nachdem Blizzards Overwatch, Pokémon GO und League of Legends bereits eines haben, ist nun auch Battlefield 1 an der Reihe. Das Event wird in mehreren Phasen ausgeliefert. Los geht es heute, mit einem neuen benutzerdefinierten Spielmodus: Blind Delivery. Dieser dreht sich um den Kriegstauben-Modus. Die Besonderheit hierbei ist, dass euch keine Minimap zur Verfügung steht und ihr lediglich Handfeuerwaffen und Sprengstoffe wie Granaten nutzen könnt.

Weitere Inhalte des Battlefield 1 Weihnachts-Event

Alle Spieler die sich bis zum Ende des Feiertag-Events einloggen, erhalten ein besonderes Dog-Tag. Ab heute könnt Ihr auch Skins für Panzer in Bettelsacks erhalten. In der neusten Bettelsack-Kollektion sind außerdem 2 neue Skins für die Tanks freischaltbar: Den „SchnucK“ Skin (herausragend) und den „Gold der Wüste“ Skin (legendär).

Ab morgen erhält zudem jeder, der sich bis zum 29. Dezember in das Spiel einloggt, ein kostenloses Battlepack. Premiumbesitzer, die sich während des Events einloggen, erhalten zudem zusätzlich 2 herausragende Battlepacks.

Ist der Blind Delivery-Modus ein Anlass für Euch den Kriegstauben-Modus öfters zu spielen? Schreibt es uns in die Kommentare!