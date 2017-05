Battlefield 1: Weitere Updates und neue Karten im Sommer

Battlefield 1 erhält in Zukunft immer monatliche Updates. Aber die Entwickler von DICE haben nicht nur verraten, was die neue Verbesserung in diesem Monat bringt, sondern auch noch einiges mehr für den kommenden Sommer. Es erwarten uns neue Karten und einiges mehr.

Grabenschlachten und französische Nächte

So gibt es demnächst die Karte Prise de Tahure auf den Testservern. Bei dieser Karte spielt das Geschehen im Herbst nach der Nivelle-Offensive. Um die Karte zeitnah ausprobieren zu können, müsst ihr der Community Test Environment (CTE) von DICE beitreten. Die Karte führt euch in die Region Butte-de-Tahure, in der deutsche Sturmtruppen und französische Grabenkämpfer in Gefechte verwickelt sind. Zusätzlich wurde verkündet, dass die bereits angekündigte Karte Nivelle-Nächte für alle Premium-Pass-Besitzer ab Juni bereit steht.

Weiter haben die Verantwortlichen angekündigt, dass es am 10. Juni via EA PLAY 2017 neue Infos zu der nächsten Erweiterung Battlefield 1: In the Name of the Tsar geben wird. Diese kommt dann gegen Ende des Sommers für euch raus.

Zu dem Mai-Update gibt es noch eine kleine Nachricht der Entwickler an euch: