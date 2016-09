Battlefield 1: Zur Einstimmung Battlefield 4 Erweiterungen für lau

Schon nächsten Monat ist es soweit: der WW1-Shooter Battlefield 1 kommt in den Handel und wir dürfen uns auf neue actionreiche Schlachten stürzen. Damit wir auch schön am Ball bleiben und unsere Zielsicherheit nicht leidet, haben EA und Dice ein kleines Geschenk für die Fans.

Battlefield 4 Community Missionen

Wenn ihr eingefleischte Battlefield-Fans seid, steht Battlefield 4 ja vielleicht schon längst bei euch im Regal. Aber habt ihr euch damals auch die Erweiterungen gegönnt? Falls nicht, dann solltet ihr euch diese Chance nicht entgehen lassen. Um den nahenden Release ihres neuen Shooters gebührend zu feiern, bieten die Macher momentan nämlich alle 5 Erweiterungen völlig kostenlos an! Alles, was ihr braucht, ist Battlefield 4 und die entsprechende Konsole mit Internetverbindung, dann kann es losgehen. Wer das ein oder andere Paket schon hat, kann natürlich auch nur die fehlenden ergänzen.

China Rising

„Stürze dich auf einer Karte deiner Wahl in einen beliebigen Battlefield 4-Multiplayermodus und zerstöre mit der Community in „Luftüberlegenheit“ 1,5 Millionen Fahrzeuge, um ein Gold-Battlepack zu erhalten. Diese Mission läuft vom 14. September 2016, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 16. September 2016, 18:00 Uhr MESZ.“

Second Assault

„Stürze dich auf einer Karte deiner Wahl in einen beliebigen Battlefield 4-Multiplayermodus und erziele mit der Community 1 Million Kills mit der DAO-12, um ein Gold-Battlepack zu erhalten. Diese Mission läuft vom 16. September 2016, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 18. September 2016, 18:00 Uhr MESZ.“

Naval Strike

„Stürze dich auf einer Karte deiner Wahl in einen beliebigen Battlefield 4-Multiplayermodus und erziele mit der Community 1,5 Million Kills von Booten aus, um ein Gold-Battlepack zu erhalten. Diese Mission läuft vom 18. September 2016, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 20. September 2016, 18:00 Uhr MESZ.“

Dragon’s Teeth

„Stürze dich auf einer Karte deiner Wahl in einen beliebigen Battlefield 4-Multiplayermodus und erziele mit der Community 1 Million Kills mit dem MPX, um ein Gold-Battlepack zu erhalten. Diese Mission läuft vom 20. September 2016, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 22. September 2016, 18:00 Uhr MESZ.“

Final Stand

„Stürze dich auf einer Karte deiner Wahl in einen beliebigen Battlefield 4-Multiplayermodus und erziele mit der Community 10 Million Kills mit PDWs, um ein Gold-Battlepack zu erhalten. Diese Mission läuft vom 22. September 2016, 18:00 Uhr MESZ, bis zum 24. September 2016, 18:00 Uhr MESZ.“

Bedenkt, dass die Xbox-Spieler unter euch hierfür Gold-Status brauchen! Das Kleingedruckte könnt ihr sonst auf dem offiziellen Road to Battlefield Eintrag nachlesen. Battlefield 1 kommt am 21. Oktober 2016 für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC auf den Markt. Also noch mehr als genug Zeit, um sich ausgiebig mit den Battlefield 4-Erweiterungen zu beschäftigen.