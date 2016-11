Battlerite: Spiel den Überraschungshit am Wochenende gratis

Schnappt euch ein paar Buddies – das nächste Gratis-Wochenende steht vor der Tür! Wer MOBA-Enthusiasten und Shooter-Connoisseure in seinem Freundeskreis bisher nicht unter einen Hut bzw. in eine Lobby bekommen konnte, hat am kommenden Wochenende endlich die Möglichkeit dazu. Denn vom 1. bis zum 4. Dezember steht euch der bahnbrechende Arena-Brawler Battlerite kostenlos zur vollen Verfügung, der beide Spielphilosophien gekonnt miteinander verbindet.

Battlerite: Ein begeisternder Genremix

Battlerite ist ein reiner Multiplayer-Titel aus der Feder von Stunlock Games, unter anderem verantworlich für Bloodline Champions, ein Spiel mit einem ganz ähnlichen Prinzip. Der Titel wirft euch zusammen mit einem Partner oder zwei weiteren Mitspielern in ein Kampfgebiet, in dem ihr sogleich auf ein gegnerisches Ensemble trefft. Wer nach blutigem und taktischem Kampf noch steht, gewinnt das Match – soweit so einfach.

Das Spiel mit schicker, aber minimalistischer Optik lässt euch aus einer Vielzahl an Helden wählen, die allesamt über ein Arsenal an Fähigkeiten verfügen, mit denen ihr dem Gegner ordentlich einheizen könnt. Natürlich teilt sich die Menge der Helden wie in den meistens Ablegern des MOBA-Genres in Support-, Tank- und Schadenseinheiten auf, sodass sich jeder für einen individuellen Spielstil entscheiden kann.

Diese klassischen MOBA-Charakteristika werden nun in ein Arena-Setting transferiert und mithilfe eines Shooter-Ansatzes auf ein neues Level gehoben. So seht ihr stets von oben auf die Helden herab und benutzt eure Fähigkeiten, die größtenteils als „Skillshots“ funktionieren ganz im Sinne eines Top-Down-Shooters. Ihr zielt mit der Maus, drückt die entsprechende Fähigkeit und trefft den gegnerischen Helden – oder eben nicht.

Battlerite: Der Arena-Brawler mischt die Szene auf

Das Spielprinzip ist denkbar einfach und so leicht zugänglich wie es nur geht. Daraus ergeben sich wahrscheinlich die überragenden Wertungen für Battlerite, das sich momentan noch im Early Access bei Steam befindet. Eine Quote von 94 Prozent positiver Reviews spricht für sich. Der offizielle Release des Überraschungstitels ist für das erste Quartal 2017 angesetzt. Während des Gratis-Wochenendes könnt ihr Battlerite für heruntergesetzte 14,99 Euro erwerben, falls euch die drei Tage kostenlose Spielzeit nicht genug sind.

Im Rahmen des Testwochenendes hat Stunlock Studios einen Videohappen für euch rausgehauen, den ihr euch unten anschauen könnt. Wer an MOBA-Übermüdung leidet und etwas frischen Wind in seine Zockgewohnheiten bringen will, dem empfehlen wir den packenden Arena-Brawler.