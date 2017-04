Bayonetta 3: Ist der nÃ¤chste Teil inoffiziell angekÃ¼nidgt?

The Legend of Korra: Neues Gameplay-Material und Infos zum Pro Bending Mode

Nachdem Platinum Games und Activision die PR-Trommel für The Legend of Korra monatelang ruhen lassen haben, preschen sie heute mit doppelter Kraft vor. Spitzt die Ohren und poliert die Augen, denn es gibt massig neues zu The Legend of Korra zu sehen, zu lesen und zu hören. Während sich die TV-Serie vom Finale der dritten Staffel ausruht, macht sich das Spiel bereit, um am 21. Oktober die virtuellen Regale von PSN und Steam in den USA zu füllen und am 22. Oktober die Xbox-Fraktion zu begl