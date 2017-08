Bethesda: Creation Club wird von Fans kritisiert

Fallout: Apokalyptischer Weltrekord

Fallout in Rekordzeit Ein Fallout Spieler hat einen schier unglaublichen Rekord aufgestellt. Der Speedrunner "tomatoanus" beendete die Fallout Reihe in einer absoluten wahnsinnigen Geschwindigkeit. Er schaffte in unter zwei Stunden, ausgenommen von Fallout: Tactics, alle Fallout Games durchzuspielen. Dazu gehören alle in der Fallout Anthology enthaltenden Fallout, Fallout 2, Fallout 3 Goty, Fallout New Vegas Ultimate edt. und das neueste Bethesda Spiel Fallout 4. In grade mal 1h 37min gelang