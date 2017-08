Bethesda Softworks: Jetzt auch ein Merchandise-Store in Europa

Fan-Artikel für jedermann

Merchandise Artikel erfreuen sich immer mehr der Beliebtheit. Es wundert also nicht, wenn diverse Entwickler und Publisher auf den Zug mit den Fan-Artikeln aufspringen. So auch Bethesda Softworks, die ab heute ihre Artikel auch in Europa anbieten.

„Doom“, „Fallout“, „Prey“, „The Elder Scrolls“ – Nur ein kleiner Auszug von dem, was Bethesda-Softworks uns so beschert hat. Im europäischen Store erwartet uns so einiges an beliebtem Merchandise. Geboten werden unter anderem Poster, Kappen, T-Shirts oder Pullover in den passenden Designs. So bekommen wir also nicht nur „Klamotten“ sondern auch allerhand, um uns unsere Wohnung mit unseren Lieblings-Spielen zu dekorieren. Wer so richtig was abgreifen will, der sollte sich am besten gleich auf die Angebote stürzen. Denn zur Eröffnung bekommt ihr bei einer Bestellung im Wert von 25€ ein T-Shirt des nahezu beliebtesten Rollenspiels: „The Elder Scrolls V: Skyrim“ gratis dazu.

Stolze Preise

Ganz so billig ist es allerdings nicht. Für echte Fans sollte allerdings das ein oder andere Schmuckstück zu finden sein. So bekommt man beispielsweise 7 Fallout 3 Wackelkopf-Figuren für rund 120€ in einem Set. Wem Fallout nicht so zugesagt hat, der könnte sich ein paar weitaus kostengünstigere Dog-Tags aus „Wolfenstein“ holen. Diese sind für 10€ im Store erhältlich. Wer denn bisher auf alle Bethesda-Shooter und RPGs verzichtet hat, weil es euch möglicherweise in das Horror-Genre verschlagen hat, der findet auch schicke Artikel zu „The Evil Within“. So oder so hat jeder, der ein Bethesda-Spiel kennen und schätzen gelernt hat, etwas nach seinen Geschmack und Geldbeutel zur Auswahl.

Wir wünschen ein fröhliches Shoppen.