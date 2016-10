Betrug im Online Casinos erkennen und vermeiden

Das schnelle Geld ist für Millionen von Menschen der Motor für Glücksspiele aller Art. Im Zeitalter der Digitalisierung kann besonders der Online-Glücksspielmarkt zweistellige Wachstumszahlen aufweisen. Im Jahre 2015 lagen hier die Bruttospielerträge weltweit bei 43,7 Milliarden Dollar. Die Prognose für das Jahr 2018 liegt bei 59,1 Milliarden Dollar. Aber wie in jeder Branche gibt es auch unter den Online Casinos schwarze Schafe, die mit unlauteren Methoden den Kunden das Geld abnehmen. Wie Sie unseriöse Casinobetreiber erkennen können, lesen Sie in diesem Beitrag.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Weltweit tummeln sich mehr als 2.500 Online Casinos im Netz. Da ist es nicht ganz leicht, die seriösen Anbieter zu finden. Deshalb ist es sehr empfehlenswert, sich vor einer Registrierung im Online Casino gut zu informieren und aufmerksam zu vergleichen, rät der Betreiber von casinobetrug.info. Vergleichsplattformen für Online Casinos prüfen neue und bestehende Casinos auf Herz und Nieren und geben Tipps, wo sich eine Anmeldung lohnt und welche Seiten besser gemieden werden sollten.

Der Boom der Online Casinos resultiert unter anderem aus den Vorteilen, die sie gegenüber landbasierten Spielbanken und Spielhallen haben. Einige der wichtigsten seien hier noch einmal kurz zusammengefasst.

bequem, da das Haus nicht verlassen werden muss

Möglichkeit des kostenlosen Tests der Spiele

es gibt Bonusangebote und Freispiele

im Online Casino muss kein Eintrittsgeld bezahlt werden

Keine Etikette bezüglich des Outfits

Bezüglich der Sicherheit und Transparenz haben allerdings viele User Zweifel. Das zeigt eine Umfrage der kanadischen Universität Lethbridge aus dem Jahr 2007, bei der knapp 8.000 Personen die Frage gestellt wurde: „Was sind Ihrer Meinung nach die Nachteile von Online-Glücksspielseiten gegenüber den klassischen Spielbanken und Spielhallen?“ Das Ergebnis ist nicht überraschend. Mehr als jeder Dritte beklagte die Tatsache, dass die Fairness der Spiele im Online Casino nur schwer nachzuvollziehen ist. Jeder Vierte machte sich Sorgen um die Sicherheit seines eingezahlten Geldes beziehungsweise darüber, ob seine Gewinne auch ausbezahlt werden. Und knapp jeder Fünfte befürchtet, dass das Spiel im Online Casino illegal ist.

Kriterien für die Seriosität eines Online Casinos

Wer lieber selbst herausfinden möchte, ob das bevorzugte Online Casino seiner Wahl seriös arbeitet, dem seien hier einige der wichtigsten Kriterien an die Hand gegeben. Diese umfassen in erster Linie den Bereich Sicherheit oder lassen zumindest sekundär Rückschlüsse über die Seriosität zu.

Behördliche Kontrolle

Glücksspiel heißt immer auch Zufallsprinzip. Wenn ein Croupier die Kugel in den Roulette-Kessel wirft, gibt es offensichtlich kaum Möglichkeiten der Manipulation. Trotzdem gibt es immer wieder Kesselgucker, die auf technische Makel des Gerätes bauen. Im Online Casino sorgt der in die Software integrierte Zufallsgenerator dafür, dass die gezogenen Zahlen beim Roulette auch wirklich zufällig sind. Allerdings ist die Funktionsweise der Software für den Kunden im Online Casino nicht einsehbar. Unabhängige Stellen, die über den regulären Ablauf im Online Casino wacht, ist für Internet-Spieler also wünschenswert. In der Praxis gibt es dafür zwei unabhängige Stellen. Die eine ist die Glücksspielbehörde des Landes, in dem das Casino seinen Sitz hat. Sie vergibt die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen an das Casino. Dadurch unterliegen die Casinos der Kontrolle der Inspektoren auf einer täglichen Basis, um sicherzustellen, dass die Spiele fair und nach dem Gesetz ausgeführt werden. Die folgende Tabelle gibt ein paar Beispiele für Online Casinos und der zuständigen Glücksspielbehörde.

Online Casino Sitz des Lizenzgebers Glücksspielbehörde Online Casino Deutschland Bautzen, Deutschland Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten / Glückspielwesen Schleswig-Holstein Betway Casino Gzira, Malta Malta Gambling Authority (MGA) 888 Casino Gibraltar Ministry of Finance Gambling Division Ladbrokes Casino London, Vereinigtes Königreich UK Gambling Commission Stake 7 Casino Isle of Man Isle of Man Gambling Supervision Commission Marathon Bet Casino Curacao Curaçao Department of Justice PKR Casino Alderney Alderney Gambling Control Commission

Sollte es bei Streitigkeiten zu Gerichtsprozessen kommen, haben Spieler naturgemäß bessere Karten, wenn das Online Casino der Gerichtsbarkeit innerhalb der EU unterliegt. Hier sind zum Beispiel auch die Vergaberichtlinien für eine Lizenz etwas strenger als in Ländern wie Curacao oder Costa Rica. Obwohl es auch seriöse Anbieter in Süd- und Mittelamerika gibt, sind bei Problemen juristischer Art die Chancen größer, wenn das Casino eine EU-Lizenz besitzt.

Freiwillige Selbstkontrolle

Des Weiteren haben die Online Casinos die Möglichkeit, sich dem Netzwerk eCOGRA anzuschließen. eCOGRA steht für eCommerce and Online Gaming Regulation and Assurance und hat seinen Sitz in Großbritannien. Das Unternehmen sorgt ebenfalls für die Sicherheit der Online-Casinos, indem es regelmäßige Kontrollen des Zufallsgenerators durchführt. Wird der Test bestanden, stellt eCOGRA ein Zertifikat aus. Seriöse Casinos wie zum Beispiel das Gaming Club Casino veröffentlichen dann das Zertifikat auf ihrer Webseite oder verlinken es zumindest. Das sieht dann so aus:

Zertifikat von eCOGRA zu den durchschnittlichen Auszahlungsprozentsätzen im Gaming Club Casino. Quelle: eCOGRA

Angebotene Zahlungsmethoden

Sicherheit im Zahlungsverkehr mit den Online Casinos fängt natürlich mit der gewählten Zahlungsmethode an. Viele Online Casinos arbeiten diesbezüglich mit dem E-Wallet-Dienst Skrill zusammen. Diese Zahlungsmethode ist unbedenklich, da alle Informationen nach DSS-Standard verschlüsselt sind und das Unternehmen im Vereinigten Königreich von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) kontrolliert wird.

Noch besser ist es allerdings, wenn das Online Casino auch PayPal als Zahlungsmethode akzeptiert. Das Unternehmen genießt eine hohe Akzeptanz bei Kunden, denn weltweit vertrauen etwa 230 Millionen Menschen auf den Online Bezahldienst, davon 17 Millionen allein in Deutschland. Der größte Vorteil für Kunden ist der Prozess zur Streitschlichtung. Sollte es im Online Casino bezüglich der Ein- oder Auszahlungen Probleme geben, können Kunden von PayPal Hilfe erwarten. Deshalb ist die Möglichkeit, mit PayPal Transaktionen zu tätigen, ein Kriterium für die Seriosität eines Casinos. Allerdings gilt hier nicht der Umkehrschluss, dass Casinos ohne PayPal unseriös arbeiten.

Weitere sichere Zahlungsmethoden im Überblick:

Kreditkarte

Amazon Payments

Giropay

Paysafecard

Paydirekt

Weitere Kriterien für die Seriosität von Online Casinos

Neben den genannten Punkten gibt es noch weitere Hinweise darauf, dass ein Online Casino zu den seriösen Anbietern gehört:

Bekanntheit und Beständigkeit : Betrügerische Casinobetreiber halten sich nicht lange am Markt. Ein langes Bestehen von mehr als zehn Jahren deutet also auf Seriosität hin, sollte aber niemals als alleiniges Kriterium dienen.

: Betrügerische Casinobetreiber halten sich nicht lange am Markt. Ein langes Bestehen von mehr als zehn Jahren deutet also auf Seriosität hin, sollte aber niemals als alleiniges Kriterium dienen. Kundendienst : Online Casinos operieren sehr international. Seriöse Anbieter offerieren ihren Kunden die Webseite und den Kundendienst in der Landessprache an. Ideal sind gebührenfreie Telefonnummern und eine hohe Erreichbarkeit rund um die Uhr.

: Online Casinos operieren sehr international. Seriöse Anbieter offerieren ihren Kunden die Webseite und den Kundendienst in der Landessprache an. Ideal sind gebührenfreie Telefonnummern und eine hohe Erreichbarkeit rund um die Uhr. Ethische Standards: Saubere Geschäftspraktiken wie Mindestaltersbeschränkungen und Identitätsprüfung zeichnen ein seriöses Online Casino genauso aus, wie Hinweise zur Suchtprävention.

Fazit

Vor der Registrierung in einem Online Casino sollten sich Kunden gut über das Casino informieren. Erfüllt ein Anbieter alle hier genannten Kriterien, kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein seriöses Casino handelt. Um an die Informationen zu gelangen, sind Vergleichsplattformen hilfreich. Besser ist es jedoch, eigene Recherchen anzustellen und diese dann mit den Ergebnissen der Casino Bewertungen zu vergleichen.