Biomutant: Neues Gameplay Material veröffentlicht

No Man’s Sky: Update 1.35 mit Patchnotes

Zu Release geriet No Man's Sky zunehmend in Kritik. Zu viel habe der Entwickler Hello Games unter den Aussagen von Sean Murray versprochen und nicht gehalten. Dennoch wird auch gegenwärtig noch an Updates für das Open World Exploration spiel gewerkelt. Diese haben dem Spiel viele neue Features wie einen Multiplayer oder auch den Bau eigener Basen hinzugefügt. Nun erschien eine neue Aktualisierung, welche sich vor allem auf das Beheben von Bugs konzentriert. Auf dem Weg zur Besserung No