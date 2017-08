Bioshock: Alles gute zum 10.Geburtstag

Blicken wir zurück

Kaum zu glauben aber Bioshock wird genau heute 10 Jahre alt. Der erste teil erschien am 21.08.2007. Seit dem kamen insgesamt drei Teile auf den Markt. Grund genug für uns noch einmal zurückzublicken.

Wir erinnern uns noch an die Anfänge. Mitte der 60er überleben wir als Passagier eines eines flugzeugs einen Absturz mitten ins Meer. Wir sehen einen Leuchturm und tauchen langsam an in eine Neue Welt. Rapture. Eine Unterwasserstadt mit vielen geheimniussen und gefahren. Mit diversen Mittelchen „splycen“ wir uns zu einem immens starken etwas auf und verbrennen, vereisen oder schocken unsere Feinde in den Untergang. Das in der Kurzform ist Bioshock. Klingt nach einem durchschnittlichen Shooter mit Extras? Ist es aber nicht. Viel mehr ist Bioshock eine Reise in die dunkelsten Ecken der Menschheit und der Wissenschaft. Teils bizarre Charaktere, groteske Sichtweisen auf die Welt und eine unglaublich bannende und komplexe Geschichte das ist Bioshock wirklich.

Abgedreht, bizarr mit Mindfuck-Garantie

Der zwar nicht namentliche, aber bei den Fans als dritter Teil bekannte, Bioshock: Infinite spaltet einem wahrlich schon das Gehirn. Mit Bezug auf die ersten Teile und eine extrem verzweigte Story von Parallel Unisversen und einer tragischen Kindesentführung plus den Untergang Raptures erfahren wir hier wirklich erstaunliche Details zur Spielwelt. Wenn ihr mehr Wissen wollt schaut doch einfach mal in unsere Tests.

tragisch bei der ganzen Sache ist jedoch das die Zukunft der beliebten Spielreihe völlig unklar ist. So haben die Entwickler Irrational Games, die mittlerweile Ghost Story Games heißen, sowie auch der Publisher 2K sich leider nicht dazu geäußert wie es denn weitergehen soll. Wir wünschen Bioshock trotzdem alles gute zum 10. Geburtstag. Wer das Abenteuer nach holen möchte und noch keinen Teil besitzt der greift sich am besten: Bioshock the Collection. Diese steht für PC, PS4 und Xbox One zur Verfügung und bietet alle drei Spiele plus Bonusinhalte und Add-Ons in schöner Aufmachung.