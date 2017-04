BioWare: Arbeiten die Entwickler an einem neuen Knights of the old Republic?

Der Journalist Liam Robertson gilt in der Gamingbranche als gut informiert und als zuverlässige Quelle. Nun meldete er sich wieder zu Wort und Sprach über die Aufgaben von BioWare Austin. Diese kümmern sich seit einiger Zeit um das MMORPG Star Wars: The Old Republic. Aber hinter verschlossenen Türen sollen sie wohl auch an einem neuem Ableger zu Star Wars: Knight of the Old Repubic arbeiten.

Erst nur ein Remake als Gedanke

Der Journalist von Unseen64 und Did You Know Gaming? erzählt in einem Podcast:

„Sie arbeiten an einer Art Remake/Neuauflage für Knights of the Old Republic. Ich weiß nicht, wann es erscheinen wird, aber es ist nun seit einiger Zeit bereits in der Entwicklung. Es ist kein richtiges Remake mehr, obwohl es als eins begann. Jetzt geht es von der eigentlichen Idee zu einer Art neuen Sache. Wir werden es dann sehen. Momentan entwickeln sie einen Prototypen.“

Natürlich bleiben diese Aussage auf der reinen Spekulationsebene. Robertson möchte seine Quellen selbstverständlich auch nicht offen legen. Andererseits gab es aber in der Vergangenheit bereits einige Andeutungen, dass ein Remake in der Mache war. EA stellte diese aber letzten September wegen internen Problemen ein. Gut möglich, dass die Aufgabe ausgegliedert wurde. Und nun Hand hoch, wer sich von euch auch freuen würde.