BioWare: Ist „Dylan“ die Kampfansage gegen Destiny und The Division?

BioWare: Arbeiten die Entwickler an einem neuen Knights of the old Republic?

Der Journalist Liam Robertson gilt in der Gamingbranche als gut informiert und als zuverlässige Quelle. Nun meldete er sich wieder zu Wort und Sprach über die Aufgaben von BioWare Austin. Diese kümmern sich seit einiger Zeit um das MMORPG Star Wars: The Old Republic. Aber hinter verschlossenen Türen sollen sie wohl auch an einem neuem Ableger zu Star Wars: Knight of the Old Repubic arbeiten. Erst nur ein Remake als Gedanke Der Journalist von Unseen64 und Did You Know Gaming? erzählt