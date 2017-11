BIU: Verbot von Hakenkreuzen in Spielen verstößt gegen Kunst- und Meinungsfreiheit

Der Chef des deutschen Bundesverbandes für Interaktive Unterhaltungssoftware (kurz: BIU) sprach sich in einem Interview zum Thema „verfassungswidrige Symbole in Games“ aus. Ein klarerer Verstoß gegen die Grundrechte der Kunst- und Meinungsfreiheit, sagt er.

Alles, außer Games

Man findet es an jeder Ecke: Mal eine Doku, die zu Zeiten des zweiten Weltkrieges spielt. Eine Parodie, in der Adolf Hitler zum Affen gemacht wird oder Spielfilme, in denen es oft auch noch blutig wird. Sogar Bücher in diese Richtung gibt es, wie beispielsweise „Er ist wieder da“. Alle zeigen sie verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz und stellen Gesten dar, die hierzulange im gegebenen Kontext (zumindest für Medien) verwendet werden dürfen. Allerdings ist dies bei Videospielen bisher noch nicht der Fall.

Das ist jedoch nichts Neues. Schon 2009, als „Call of Duty Black Ops“ veröffentlicht wurde, wurden alle Symbole und Szenen rausgeschnitten, die mit dem NS-Regime in Verbindung standen. Wer darauf nicht verzichten und ein vollwertiges Spiel seinen Besitz nennen wollte, musste auf die englische Originalfassung zurückgreifen. Daraus folgte, dass Spieler der geschnittenen Version online nicht mit Spielern der Originalversion zusammenspielen konnten – weder im Zombiemodus, noch im Multiplayer.

Damals wie heute

Auch bei den neu veröffentlichten Spielen „Call of Duty World War II“ und Wolfenstein 2: The New Colossus“ wurde wieder geschnitten, um sie in Deutschland überhaupt auf den Markt bringen zu können. Allerdings sei es bei CoD WWII dieses Mal möglich, online mit jedem zusammenzuspielen, egal welche Fassung man besitzt. Dennoch äußerte sich der Vorsitzende des BIU, Felix Falk, jetzt dazu.

„Computer- und Videospiele haben sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem wertvollen Kulturgut entwickelt. Museen auf der ganzen Welt zeigen heute Games-Ausstellungen, immer häufiger werden digitale Spiele in den Feuilletons der großen Tagesszeitungen diskutiert. Dennoch gibt es einen wesentlichen Unterschied zu anderen Medien: Während beispielsweise im Film verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz bei entsprechendem Kontext verwendet werden können, wird dieses Recht Games bisher nicht eingeräumt.“

Wie kann es sein, dass alle Unterhaltungsmedien und Kulturgüter außer Games nicht zensiert werden? Dies liegt laut Falk wohl daran, dass es in der Vergangenheit einen Präzedenzfall gab, bei dem ein Gerichtsurteil in den jungen Jahren des Mediums „Videospiele“ gesprochen wurde. Verständlich, dass Publisher bis Dato lieber auf Nummer Sicher gehen wollen und eine zensierte Fassung ihrer Spiele erstellen.

BIU spricht sich für Grundrechte aus

Dennoch spricht Falk in diesem Fall von einer Verletzung der Grundrechte der Kunst Meinungsfreiheit. Ein gutes Beispiel dafür ist nicht nur die reine Zensur der Hakenkreuze und SS-Runen auf Uniformen, sondern auch Wolfenstein 2. Bei dem aktuellen Titel von Bethesda wurde ein Teil der Hintergrundgeschichten und Dialoge extra zur Veröffentlichung hier in Deutschland umgeschrieben. Wenn man sein eigenes Werk so abändern muss, um es hierzulande herauszubringen, kann man da noch von Kunst- und Meinungsfreiheit sprechen? Nein, eigentlich nicht. Besonders, da man in allen anderen Medien scheinbar nicht weiter auf das Thema eingeht. Außer es kommt zu Games, denn dann gibt es Drama.

„Nicht zuletzt mit Blick auf die Entwicklung von Computer- und Videospielen ist das grundsätzliche Verbot, verfassungsfeindliche Symbole zu verwenden, willkürlich und verstößt unter anderem gegen die Grundrechte der Kunst- und Meinungsfreiheit.“

Leider kann man im Moment nicht viel dagegen tun. Doch es bleibt zu hoffen, dass die Obersten Landesjugendbehörden etwas dagegen machen. Ohne deren Zustimmung kann bei einem Spiel nämlich keine USK vergeben werden. Vielleicht ändern sie zukünftig ihre Meinung und schmeißen Spiele Aufgrund von Symbolen nicht gleich vom Tisch, aber das bleibt abzuwarten.