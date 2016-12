Black Desert Online: Kostenlose Spielzeit bis Januar

Auch in der Wüste wird’s Winter. Der europäische Release liegt nun schon fast ein Jahr zurück und Kakao Games, die Macher des Fantasy-MMORPGs, springen auf die weihnachtliche Winterlokomotive auf und starten ebenfalls ein Festtagsevent, das euch mit zahlreichen Belohnungen, Rabatten und einer hübsch dekorierten Spielwelt in das Handels- und Farming-basierte Spiel mit schicker Grafik locken soll. Der Clou am Event ist allerdings, dass euch der Publisher über die Weihnachtstage mit kostenloser Spielzeit beschenkt.

Black Desert Online: Quo Vadis?

Habt ihr noch nicht vom Sandbox-MMORPG Black Desert gehört? Macht nichts! Hier ein kleiner Einblick der Entwickler:

Erkundet eine komplett offene Welt, die durch ihre Weite und Lebendigkeit besticht. Erlebt skillbasierten Kampf, bei dem ihr Herzklopfen bekommt. Kreiert einzigartige Charaktere mit unglaublicher Detailtiefe und schier endlosen Möglichkeiten. Fechtet PvP-Kämpfe direkt in der offenen Welt aus und versammelt Euch zu riesigen Belagerungsschlachten. Erfreut Euch an einem umfangreichen Systerm von Handwerken, Zähmen, Wohnungsgestalten, Angeln, Jagen und Alchemie.

Vor allem die Möglichkeiten im Bereich Crafting, Handel und Ressourcenmanagement machen Black Desert zu einem Massively Multiplayer Online Role-Playing Game der etwas anderen Art. Wer sich in diesen Bereichen austoben möchte und sich darüber hinaus an der prachtvollen Grafik erfreut, sollte über die Feiertage einmal einen Blick in das Spiel mit Fantasy-Anleihen werfen. Da der Titel seine Schwächen größtenteils im Endgame zeigt, verspricht gerade ein Reinschnuppern in Black Desert eine Menge Spaß. Wer sich einen Überblick verschaffen will, schaut in unseren Test.

Kostenlose Spielzeit für jedermann!

Ab heute bis zum 4. Januar 2017 beschenkt euch Kakao Games deshalb mit 7 Tagen kostenloser Spielzeit, die ohne Haken daherkommt. Es gibt keine Einschränkungen, was die Spielinhalte anbelangt. Ihr werdet also die volle Spielerfahrung erleben können. Des Weiteren bleibt der Fortschritt, den ihr während der kostenlosen Spielphase erreicht, gespeichert und solltet ihr Lust auf den Titel bekommen haben, könnt ihr mit dem One-Time Game Pass direkt da einsteigen, wo ihr aufgehört habt. Die Anmeldung für das 7-tägige Trial erfolgt über die offizielle Seite.

Zusätzlich dazu werden alle Black Desert Online-Pakete im Shop um 50% reduziert sein. Für Einsteiger bietet sich das Explorer’s Paket an, das bis zum 4. Januar nurnoch 14,99€ statt knapp 30€ kosten wird und als kleines Goodie das weihnachtliche Noel Costume Set für euch bereithält.

Der spieleigene Pearl-Shop hat aufgerüstet und platzt nun beinahe vor winterlichen Items, Dekorationen und anderem Stuff, den Spieler über einem gewissen Level sogar verschenken können, denn auch in Black Desert Online gilt zur Weihnachtszeit: Geben ist seliger denn Nehmen, Looten ist genauso wichtig wie Leveln!