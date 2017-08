Black Mirror: Horror-Adventure von THQ Nordic vorgestellt

THQ Nordic hat die Arbeit an einem neuen Horror-Adventure bestätigt. Ein neuer Eintrag der Black Mirror Reihe ist im Entstehungsprozess und wird euch schon bald erwarten. Großer Fokus liegt auf das Erschaffen einer dichten und mysteriösen Atmosphäre.

Black Mirror bekommt ein Reboot

Wie THQ Nordic in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben hat, plant der Publisher die Veröffentlichung eines neuen Teils der Black Mirror Serie. Das zuständige Entwicklerstudio ist in Bremen ansässig und hört auf den Namen KING Art Games. Dieses zeichnet sich unter anderen durch The Book of Unwritten Tales oder auch Die Zwerge aus. Obwohl das neue Spiel bereits der vierte Eintrag der Serie ist, können auch komplette Neulinge das Spiel genießen. Dieses setzt nämlich auf eine unabhängige und gänzlich neue Geschichte. Neben einer moderneren Grafik sind zusätzlich neue Gameplay Elemente geplant. Vor allem die Interaktion mit geisterhaften Visionen sollen in den Mittelpunkt gerückt werden. Diese schaden der geistigen Gesundheit des Protagonisten und lassen ihn allmählich verrückt werden. Dennoch soll Black Mirror auf alte Stärken aufbauen. So sagt THQ Nordic:

Die Black Mirror-Spieleserie lebt unter anderem von ihrer einzigartigen Atmosphäre, welche KING Art in der Originaltrilogie bereits maßgeblich mitgeprägt hat. Gemeinsam haben wir eine Neuinterpretation entwickelt, in der viele ursprüngliche Point-and-Click-Stärken erhalten bleiben, die uns aber gleichzeitig mehr Spielraum lässt, neue Gameplay-Wege zu gehen, damit Spieler die Welt von Black Mirror direkter und freier erleben können. – Martin Kreuch, Producer bei THQ Nordic.

Nebenbei wurde auch ein Trailer veröffentlicht. Dieser liefert euch weitere Eindrücke zum Setting:

Schon bald erhältlich

Black Mirror Fans, und natürlich auch alle die es werden wollen, können das Spiel schon bald in den Händen halten. Offizieller Release ist schon der 28. November 2017 für alle gängigen Betriebssysteme, PlayStation 4 und Xbox One. Zudem habt ihr auf der Gamescom die Chance eine Demo zu spielen. Diese erwartet euch im THQ Nordic Stand mit der Nummer A011 in Halle 8. Die offizielle Seite zum Spiel findet ihr hier.