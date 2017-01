Blizzard: Diablo feiert den 20. Geburtstag – Alle Spiele erhalten Events *Update*

„Stay awhile and listen“ – Nicht nur Deckard Cain ist alt geworden. Diablo, der erste Teil der Erfolgsreihe, feiert in einigen Tagen das 20. Jubiläum und der Entwicklerkonzern aus Irvine spendiert nicht nur den Spielern des aktuellen dritten Teils ein schickes Geburtstagsevent, sondern jeder Blizzard-Titel bekommt zur Feier des Tages ein eigenes nostalgisches Ereignis, in dem auf 20 Jahre Diablo Rückschau gehalten wird. Wir haben für euch zusammengefasst, auf was ihr euch in den Aktionen freuen könnt.

*Update*

Das Gedenkevent „Finsternis in Tristram“ hat nun ein paar neue Infos bekommen und Fans allerorten sind begeistert, was zum 20. Jubiläum der Hack and Slay-Reihe wartet. Mit dem Patch 2.4.3 für Diablo 3 werdet ihr überall in der Welt von Sanctuary Kultisten antreffen können, die die Befehle ihres dunklen Meisters hinterlassen, wenn ihr sie ohne Skrupel niedermetzelt. Mit diesen Befehlen könnt ihr in Alt-Tristram ein Portal betreten, das euch schnurstracks wieder zurück in die Welt von Diablo 1 katapultiert.

Das Diablo 3-Team hat sich einige Mühe gegeben, dem Event-Dungeon den guten alten Diablo-Look und Charme zu verpassen. Das UI, die Animationen und das Verhalten der Kamera wurden an den Debüttitel der Reihe angepasst und sogar die Graphik selbst wurde mit einem Retro-Filter in der Zeit zurückversetzt, um euch so nah an die Originalerfahrung wie möglich zu bringen.

Der Clou am Event: Ihr werdet nicht, wie angenommen, einen kurzen Dungeon mit einem Boss aus Diablo 1 spielen können, sondern alle 16 Level aus dem ursprünglichen Spiel wurden in dem Event-Kerker untergebracht und laden dazu ein, ausführlich gezockt zu werden. Wir freuen uns darauf, unserem guten alten Freund, dem Butcher, mal wieder so richtig auf die Mütze zu geben oder dem Erzbischof Lazarus das feiste Grinsen aus dem Gesicht zu klöppeln.

Die Macher von Patch 2.3.4, der in den nächsten Tagen auf die Diablo 3-Server aufgespielt wird, haben für euch ein kurzes Einführungsvideo gedreht, in dem sie über alle Einzelheiten des Jubiläums-Updates schwadronieren, das ihr euch hier anschauen könnt:

Diablo: Wegbereiter des modernen Action-Adventures?

Der Jahrestag der erstmaligen Veröffentlichung von Diablo am 31. Dezember steht kurz bevor und natürlich hat das seinerzeit bahnbrechende Action-Rollenspiel ein ganz persönliches Jubiläum verdient. Kehrt zurück nach Tristram und fühlt euch unter der Leitung von Deckard Cain, der immer mit einem Ratschlag für euch um die Ecke kommt – mal nützlich, mal weniger nützlich, wie in den alten Zeiten.

Wer einmal die verschlissene CD vom ersten Teil ins Laufwerk steckt, wird feststellen, dass sich die Reihe deutlich weiterentwickelt hat und dennoch dem ursprünglichen Spielprinzip treu geblieben ist: Looten und Leveln im Hack and Slay-Stil. Die Charaktere sind dabei in allen drei Ablegern der Reihe grundsätzlich dieselben, genau wie die Dungeon-Schauplätze, die stets düster blieben und den Höllen-Charme widerspiegelten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Diablo als ein Wegbereiter für das neu aufkeimende Rollenspiel-Genre seit den 90ern gelten muss und in letzter Konsequenz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass wir eine momentan so florierende Rollenspiel-Szene haben, die sich mit Spielen wie The Witcher 3: Wild Hunt, Dark Souls 3 oder Diablo 3 nicht vor anderen Genres verstecken muss – Vielen Dank dafür, Blizzard und auf zwanzig weitere Jahre fette Beute!

Events zum 20. Diablo-Jubiläum (Quelle: Blizzard Entertainment)

Diablo 3: Lasst euch vom Gedenkereignis „Finsternis in Tristram“ an den Ort eures ersten Abenteuers im ursprünglichen Diablo zurückversetzen. Streift in Diablo 3 durch eine Nachbildung der ursprünglichen Kathedrale und haltet Ausschau nach ein paar wohlbekannten Gegenständen.

Heroes of the Storm: Der Kampf um die Hohen Himmel geht weiter und ein neues Porträt im Diablo-Stil wartet schon auf euch! Geht ihr als Sieger aus dem Heldenchaos auf dieser wilden neuen Karte hervor.

Hearthstone: Bei diesem Kartenchaos wartet ein vermummter Fremder mit einem erbarmungslosen Deck auf euch. Könnt ihr die Geheimnisse dieses dunklen Wanderers lüften.

Overwatch: Versetzt die Schlacht um Sanktuario in den Kampf um die Zukunft mit Sprays eurer Lieblingsklassen aus Diablo III – zusammen mit neuen Spieler-Icons nach dem Vorbild des Herrn des Schreckens!

StarCraft II: Lasst den Herrn des Schreckens mit einem Arbeiter-Porträt im Diablo-Stil für euch schuften.

World of Warcraft: Sonderbare Dinge werfen ihre Schatten voraus in der Welt von Azeroth, während Bewohner Sanktuarios eine ihnen fremde Welt betreten.

Abschließend die Frage an euch: Seid ihr immernoch in Diablo 3 unterwegs oder werdet ihr extra für das 20. Jubiläum neu einloggen? Auf welche der weiteren Aktionen freut ihr euch am meisten?