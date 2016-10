Blizzard: Gerüchte um große Diablo Ankündigung weiter entfacht

Es ist schon etwas her seitdem sich bei Blizzards Dungeon Crawler Diablo so richtig was getan hat. Somit ist es wohl kaum verwunderlich, dass Fans und Experten bei jedem kleinen Anzeichen schon einen Nachfolger oder ähnliches am Himmel sehen. Zudem rückt die BlizzCon immer näher, was auch wieder für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Diablo in der Gerüchteküche

Gerüchte und Spekulationen sind wohl das liebste Hobby von uns Gamern. Gerade wenn erfolgreiche Spiele langsam in die Jahre kommen, sehen Fans und Presse gerne mal Zeichen und Hinweise für Ankündigungen, Nachfolger und vieles mehr. Derzeit macht dieser Klatsch im Fall von Diablo die große Runde. Die Palette ist hier schon ziemlich breit gefächert und reicht von einer Remastered Version des Kulthits Diablo 2 bis hin zu einem komplett neuen Diablo 4. Um den Gerüchten nicht neuen Nährboden zu geben, meldet sich beispielsweise David Brevik aus dem Hause Blizzard zu Wort und verneinte seine Beteiligung an neuen Diablo-Projekten.

There has been a lot of speculation (and hope), but I’m not working on the Diablo franchise currently or in the near future#sorry#muchlove — David Brevik (@davidbrevik) 17. Oktober 2016

Offizielle Website sorgt für angebliche Hinweise

Fakt ist, das Blizzard gerade dabei ist die offizielle Website von Diablo aufzuhübschen. Ob dies nun schlechtes Timing ist lässt sich nur schwer sagen. In jeden Fall scheint dies Fans und einigen Pressekollegen mal wieder Grund genug zu sein, gewisse Zeichen am Horizont zu sehen. Gerade die gewisse Leere scheint hier einige Leute stutzig zu machen. Verwunderlich ist das jedoch nicht wirklich, denn neben der neuen Season 8 gibt es hat einfach wenig Neues rund um das Thema Diablo.

Es bleibt jedoch spannend zu sehen, ob Blizzard nicht doch hinter verschlossenen Türen an einem neuen Projekt für das Franchise arbeitet. Ob oder ob nicht werden wir sicherlich noch diese Jahr auf der BlizzCon erfahren, welche am 4. und 5. November stattfindet.

