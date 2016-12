Nach der Veröffentlichung von „Mean Streets of Gadgetzan“ für Hearthstone wurde auf den amerikanischen Servern ein Fehler festgestellt. Die neuen Drei-Klassen-Karten tauchten öfter in Kartenpacks auf als geplant und auch häufig mehrmals in einem Kartenpack.

Dieses Problem wurde auf dem amerikanischen Server von Blizzard Entertainment schon behoben. Denn sie stellten die Rate, in der die Karten auftauchen auf ein Niveau, was passend ist. Daher sollten diese nicht mehr ganz so häufig auftauchen.

Hearthstone: Blizzard Entertainment reagiert schnell auf Bug

Jeder Spieler auf dem amerikanischen Server, der vor 14:30 Mitteleuropäischer Zeit Packs der „Mean Streets of Gadgetzan“-Erweiterung geöffnet hat, erhält als Entschädigung für den Fehler weitere „Mean Streets of Gadgetzan“-Kartenpacks. Denn jeder, der von dem Problem betroffen war, erhielt als Kompensation eine Menge an Kartenpacks, die 33 Prozent seiner insgesamt in dem Zeitraum gekauften Packs entspricht.

Kleines Beispiel: Wenn ihr 50 Packs vor 14:30 Mitteleuropäischer Zeit geöffnet habt, bekommt ihr 17 Packs als Entschädigung. Und wenn ihr durch die Quest zu „Mean Streets of Gadgetzan“ die zwei Kartenpacks erhalten habt, bekommt ihr ein extra Kartenpacks hinzu. Oder ihr habt 47 Packs geöffnet und ihr erhaltet 33 Prozent dieser obendrauf, was dann 16 Kartenpacks wären.

Dieser Fehler wird behoben sein für alle anderen Regionen, damit dies nicht noch einmal vorkommt. Auch die Spieler in Europa können sich in Ruhe dem Packs-Öffnen hingeben, ohne irgendwelche bösen Überraschungen zu erleben.

Durch die schnelle Arbeit von Blizzard Entertainment, die schnell einen Hotfix parat hatten, welches die Erscheinungsrate nochmal komplett änderte und verbesserte, verbleiben wir mit einem dreifachen: Ein Hoch auf Blizzard Entertainment.

Was haltet ihr davon? Und auf welchem Server spielt ihr?