Blizzard: Warcraft 3 und Diablo 2 Neuauflagen werden kommen

Schritt für Schritt

Vergangenen August bekamen alteingesessene Blizzard Fans mit dem Remaster von StarCraft ein digitales Leckerbissen. Mit HD Grafik und Battle Net Support transportierte man den Klassiker in das Hier und Jetzt. Laut Peter Stilwell, Senior Producer von Blizzard, wolle man dies auch auf andere Produkte übertragen. Jedoch gäbe es einige Probleme, die erst etwas Arbeit bedürfen und demnach nicht sofort behoben werden können.

Warcraft braucht neuen Touch

Bei Warcraft 3 sei laut Stilwell der Map-Pool „verbraucht“. Einige Karten seien auch „nicht so toll“, außerdem gäbe es bei der Fraktion der Untoten nur eine Reihenfolge, dabei wäre es „großartig, wenn wir die Balance etwas verändern könnten, um den Leuten dabei zu helfen, verschiedene Wege für das Spielen des Spiels herauszufinden“.

Etwas Anders sind die Probleme bei Diablo 2 gelagert. Hier wäre das Problem Nummer Eins Botting und Spamming. Die Beseitigung dessen sei aber mit einem hohen Aufwand verbunden. So bräuchte man aktuell noch eine Menge Zeit um all dies in den Griff zu bekommen. Um dies zu veranschaulichen nahm er StarCraft als Beispiel. Dort ging man Stufe für Stufe vor. So begann man mit der Kompatibilität und kümmerte sich dann um Weiteres. Man hat nun Sicherheit, dass man sich in Zukunft auf die Neuauflagen freuen kann, aber es wird wohl noch etwas dauern.