Blood Bowl 2: Legendary Edition bringt viele neue Inhalte und Features

Test: Game of Thrones

Nachdem die Intrigen und Konflikte um Königreich Westeros dem privaten Sender HBO eine große Fancommunity sicherten, versucht jetzt das Rollenspiel zu Game of Thrones an die Erfolge anzuknüpfen. Da aber Intrigen bekanntlich nicht nur in der Serie gesponnen werden, stellt sich uns die Frage, wie ein kleiner Spielentwickler wie Cyanide es geschafft hat, sich die Rechte für George R. R. Martins Game of Thrones zu sichern? Cyanides' Spiel um die Throne Westeros mag wohl nicht das Niveau der Bücher oder der Serie erreichen, aber die Geschichte um Mors Westerford und Alester Sarwyck hat durchaus seine Reize. Russisch Roulette in Westeros-Manier? Du spielst oder du stirbst, lautet das Motto von Game of Thrones. Und genau das werdet ihr machen: Spielen und mehrfach ernüchtert sterben. D